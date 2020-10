Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pratelli scandano il Gf vip

L’atmosfera si scalda -finalmente in senso romantico- al Gf Vip? Per adesso abbiamo visto molte litigate, confessioni amare e scene di riconciliazione, ma storie d’amore ancora nulla: l’onore di rompere il ghiaccio in questo senso potrebbe toccare a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pratelli, molto vicini fin da subito.