Gli autori del GF Vip avrebbero detto a Tommaso Zorzi che la mamma si è rifiutata di incontrarlo ma lei replica sui social: ecco cosa scrive

Serata decisamente negativa quella di ieri al GF Vip per Tommaso Zorzi. Il noto influencer, solitamente allegro e spensierato ed ideatori di riuscitissimi scherzi, ha avuto un momento di crisi emotiva e si è isolato in camera. Il giovane sentirebbe molto la mancanza di sua madre, Armanda Frassinetti, che non vede da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia. È riuscito a sentirla al telefono nel corso di una delle prime puntate del programma e poi da lì il silenzio totale. Tommy ne ha parlato anche in confessionale, spiegando che ha davvero bisogno di avere un segnale da fuori, dalla sua famiglia. Anche solo un video messaggio, conoscendo la ritrosia di Armanda ad apparire davanti alle telecamere. Persino Stefania Orlando, anche amica di Zorzi, ha chiesto alla produzione di accontentare il suo amato coinquilino. Ma pare che gli autori gli abbiano riferito che la donna non abbia intenzione di incontrarlo. Una notizia che ha mandato il gieffino in crisi profonda, facendo preoccupare i fan.

GF Vip, la mamma di Tommaso Zorzi risponde alle accuse sui social

Mentre Tommaso Zorzi si isolava, sofferente, nella casa del GF Vip, i telespettatori hanno cercato di ricostruire quanto successo nelle ultime ore. E non tutti hanno creduto che la mamma non voglia vedere il figlio. I due tra l’altro sono molto legati e sarebbe impensabile che la donna possa essere responsabile del malessere dell’influencer.

Così, mentre in casa Zommaso è sparito dalla scena per ore, i suoi fan hanno alzato un polverone sui social, coinvolgendo anche la signora Armanda. La quale, proprio per mandare un segnale al ragazzo, ha pubblicato su Twitter una foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti.

“Amore per te qualsiasi cosa” ha scritto a corredo del tenero scatto, aggiungendoci anche un bel cuore rosso. “Ma non si era rifiutata di vedere il figlio?” ha commentato qualcuno. Immediata la risposta della donna: “NO”. Un altro utente le ha chiesto: “Ma è vero che il GF hli ha detto non vuoi vederlo? Sarebbe una follia”. E lei: “Mai”.

In tanti, sui social, stanno puntando il dito contro gli autori del GF Vip che avrebbero fatto credere a Tommaso Zorzi che la madre si sia rifiutata di incontrarlo. Probabilmente sarà vero che la signora non voglia essere fisicamente presente in puntata, ma come successo per altri concorrenti, potrebbe inviare una lettera, un video messaggio. Una eventualità che non è stata considerata?