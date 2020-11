Amatissima dai fan del figlio, la mamma di Tommaso Zorzi conquista i social con un posta un po' datato ma che è tornato alla ribalta: ecco cosa ha scritto

Da quando Tommaso Zorzi è entrato nella casa del GF Vip, la mamma Armanda Frassinetti è diventata un idolo del web. La donna non è assidua frequentatrice dei social, a differenza del figlio influencer, ma è destinataria di commenti ironici e complimenti per aver dato alla luce il protagonista più amato del reality show di Canale 5.

GF Vip, tutti pazzi per la mamma di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha parlato spesso della madre nella casa del GF Vip. Il giovane concorrente ha più volte sottolineato il bellissimo rapporto che li lega e quanto amore provi per la donna che l’ha messo al mondo. Qualche giorno fa, in una conversazione con Francesco Oppini, ha ricordato anche le super litigate che ogni tanto avvengono tra i due. “Urliamo così tanto che bisogna chiudere le finestre” ha detto ridendo.

Sui social, dove Tommaso si è fatto conoscere e apprezzare divenendo un noto influencer, la signora Armanda, dietista all’Asl di Milano, non è particolarmente attiva. La sua pagina Instagram non viene aggiornata da 3 settimane ma c’è un post addirittura più vecchio che in queste ore è tornato alla ribalta.

“Steve Jobs ha creato l’iPhone ma io ho creato Tommaso Zorzi” ha scritto da mamma orgogliosa del proprio figlio. Parole che hanno entusiasmato fin da subito i fan di Tommy e che oggi, a distanza di 44 settimane dalla pubblicazione, viene condiviso ancora, alla luce della grande notorietà che il GF Vip ha portato all’intera famiglia Zorzi.

Tommaso è molto legato anche alla sorella Gaia, di pochi anni più giovane di lui. Zorzi non ha invece non ha ottimi rapporti con il padre Lorenzo, Senior Manager presso la società Mondora, che sarebbe separato dalla moglie.

Curiosa la modalità scelta dall’influencer per fare coming out in famiglia: a 18 anni inviò una email ai genitori per comunicare loro la sua omosessualità. Per mamma Armanda l’orientamento sessuale del figlio non è mai stato un problema, tant’è che accolse la notizia con estrema serenità.