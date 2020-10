GF Vip, è successo di tutto nella notte: litigata, scherzi, uova lanciate e le mummie in casa

Tommaso Zorzi ne combina di tutti i colori al GF Vip: prima protagonista della sfilata di mummie, poi autore di una serie di scherzi con Stefania Orlando e Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi fa vivere una notte di scherzi davvero esagerata al GF Vip: in un’ora l’influencer milanese ne combina davvero di tutti i colori facendo la gioia del pubblico a casa (meno quella dei suoi coinquilini). Ma cosa avrà mai messo in atto?

Tommaso Zorzi: la finta litigata con Stefania Orlando

Partiamo dal principio. In questo GF Vip, Tommaso Zorzi ha legato tantissimo con Stefania Orlando, al punto che i due hanno deciso di stupire tutti organizzando una litigata, ovviamente per scherzo.

Ad un certo punto, infatti, Stefania ha cominciato ad inveire alla volta di Tommaso: “Vaff….o, sei str..o ma str..o che dire str…o non è niente! Non te ne frega un ca..o della gente, pensi sempre a te! Sempre ai fatti tuoi! Sempre concentrato su di te! Non te ne frega niente di te e degli altri. Uno str…o. Mi sono rotta! Tommy di qua, Tommy di là! Me la paghi!”

Tutti si sono ovviamente stupiti di fronte al loro litigio, al punto che quando la Orlando – fingendosi disperata – è uscita fuori a fumare con addosso solo un accappatoio, gli altri sono accorsi di corsa a coprirla con un cappotto.

Gli scherzi di Tommaso tengono sveglia la casa del GF Vip

Insomma, scherzo riuscito che ha fatto in modo di risvegliare tutta la casa dando il via ad una serata epica. E già, perché Tommy da quel momento non è stato fermo un attimo, dando il via ad uno scontro all’ultimo sangue con Francesco Oppini.

Per prima cosa, infatti, Zorzi ha buttato dello shampoo sui capelli di Francesco, provocando la reazione del figlio di Alba Parietti che ha cominciato a rincorrerlo con in mano della crema blu ai mirtilli. A quel punto, Tommaso ha cercato di difendersi con lo sgrassatore ma per vendicarsi Oppini è riuscito a sporcargli (forse irrimediabilmente) il pigiama.

Tutto risolto? Proprio no! Fingendosi offeso per il pigiama rovinato, Tommaso si è avvicinato a Francesco dicendogli: “Sei una me..a”. E, mentre Oppini ribatteva, Zorzi gli ha rotto un uovo in testa ed è scappato via…

GF Vip: dalla sfilata delle mummie il là per una serata epica

Insomma, un clima di scherzi che ha reso la serata del GF Vip alquanto movimentata, specie se si pensa che era iniziata in maniera un po’ troppo “fasciata”. Come? Diciamo che verso le 21 i coinquilini si erano lasciati andare ad un gioco a tema Halloween organizzando una sfilata di mummie!

