Insomma, scherzo riuscito che ha fatto in modo di risvegliare tutta la casa dando il via ad una serata epica. E già, perché Tommy da quel momento non è stato fermo un attimo, dando il via ad uno scontro all’ultimo sangue con Francesco Oppini.

Per prima cosa, infatti, Zorzi ha buttato dello shampoo sui capelli di Francesco, provocando la reazione del figlio di Alba Parietti che ha cominciato a rincorrerlo con in mano della crema blu ai mirtilli. A quel punto, Tommaso ha cercato di difendersi con lo sgrassatore ma per vendicarsi Oppini è riuscito a sporcargli (forse irrimediabilmente) il pigiama.

Tutto risolto? Proprio no! Fingendosi offeso per il pigiama rovinato, Tommaso si è avvicinato a Francesco dicendogli: “Sei una me..a”. E, mentre Oppini ribatteva, Zorzi gli ha rotto un uovo in testa ed è scappato via…

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy