In tanti, sui social, stanno puntando il dito contro gli autori del GF Vip che avrebbero fatto credere a Tommaso Zorzi che la madre si sia rifiutata di incontrarlo. Probabilmente sarà vero che la signora non voglia essere fisicamente presente in puntata, ma come successo per altri concorrenti, potrebbe inviare una lettera, un video messaggio. Una eventualità che non è stata considerata?

