Giorni di ansia e malinconia per Antonio Zequila che ha pure accusato un malore nella casa del GF Vip: il concorrente è provato

Ansia e apprensione anche nella casa del GF Vip. Le notizie sull’emergenza coronavirus che giungono a Cinecittà hanno gettato nello sconforto i concorrenti, mesi di fronte alla dura realtà che l’Italia e il mondo intero stanno affrontando. Di positivo c’è che tra poche settimane la trasmissione finirà e tutti potranno finalmente uscire e tornare nelle proprie abitazioni. Non sono mancati i crolli emotivi e lo stesso Antonio Zequila, soprannominato il leader della casa, ha avuto un malore. Ora sembra essersi ripreso, ma i ricordi lo fanno diventare malinconico.

GF Vip, malore per Antonio Zequila

È stato un duro weekend per i concorrenti del GF Vip. Alfonso Signorini li ha aggiornati sull’andamento della diffusione del COVID-19 nel nostro Paese e i dati comunicati hanno consegnato uno scenario tragico, orrendo, di cui ancora non hanno reale percezione.

Non c’è la stessa spensieratezza di un tempo a Cinecittà e anche un semplice malore, come quello accusato da Antonio Zequila sabato sera crea forte preoccupazione. L’attore campano è stato poco bene e ha deciso di andare a letto senza neanche cenare.

Il latin lover della Casa sembra particolarmente provato e la notte scorsa si è pure addormentato sul divano.

Mentre Antonio riposava, esausto, Antonella Elia e Sossio Aruta provavano a fargli uno scherzo: hanno tentato, non riuscendoci, di far scoppiare un palloncino per farlo sobbalzare.

Un tentativo fallito miseramente che ha disturbato il sonno del concorrente e gli stessi telespettatori che hanno giudicato inopportuno il gesto goliardico.

CHE FAIL MI SENTO MALISSIMO SOSSIO ⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/Fm6jgTsH01 — icarus / ANYONE (@anyonesoty) March 18, 2020

Come sta ora

Malore a parte, Antonio Zequila nelle ultime ore è piuttosto malinconico. Ieri è scoppiato in lacrime mentre ascoltava una canzone napoletana ed è uscito fuori in giardino per sfogarsi, da solo.

Davanti al foglio sul quale aveva scritto una dedica al papà scomparso, si è raccolto in un momento di raccoglimento, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.

Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, ricorreva l’anniversario della morte del padre, come Fernanda Lessa ha ricordato a tutti, mentre erano riuniti in preghiera.