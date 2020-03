Ansia nella casa del GF Vip

Mentre Antonio riposava, esausto, Antonella Elia e Sossio Aruta provavano a fargli uno scherzo: hanno tentato, non riuscendoci, di far scoppiare un palloncino per farlo sobbalzare. Un tentativo fallito miseramente che ha disturbato il sonno del concorrente e gli stessi telespettatori che hanno giudicato inopportuno il gesto goliardico.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset