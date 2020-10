‘Malati di serie A e di serie B’, Flavio Briatore e il suo intervento a Dritto e rovescio fa discutere

Flavio Briatore va in tv a Dritto e Rovescio, ma nel suo intervento attacca i virologi e parla di ‘Malati di serie A e di serie B’. Ecco cosa ha detto.

Fanno discutere le dichiarazioni di Flavio Briatore a Dritto e Rovescio: il noto imprenditore ha attaccato i virologi e parlato di distinzione tra “malati di serie A e di serie B”. Ma cosa avrà mai voluto dire davvero con quelle parole? Su cosa si basa questo suo discorso?

Flavio Briatore a Dritto e Rovescio: “Ci sono malati di serie A e di serie B”

Andiamo con ordine. A Dritto e Rovescio Flavio Briatore ha commentato una dichiarazione del prof. Massimo Galli, che ha detto: “Non vedo morti di fame in giro, ma vedo morti di malattia negli ospedali”.

Contro queste parole, il celebre imprenditore e patron del Billionaire è esploso: “Negli ospedali vedi che ci sono 630 morti al giorno per patologie vascolari, 450 al giorno per tumori. E sai perché? Perché le persone non si possono curare… Perché ci sono malati di serie A e di serie B. Il virus è di serie A”.

Poi si è rivolto direttamente contro il virologo: “Vorrei che il professor Galli andasse in giro per Milano a vedere i ristoranti, i bar, la gente. La gente è distrutta. Viviamo con l’ansia. Un imprenditore non può vivere con l’ansia. Ti fanno mettere plexiglass, distanze, investimenti… e poi cambiano sempre le carte in tavola! Questo governo non capisce che mette i massi alla gente, distrugge vere famiglie e piccoli imprenditori”.

Il web si schiera con o contro Briatore

Il discorso di Flavio Briatore, in realtà, è stato accolto piuttosto favorevolmente da molti utenti di Twitter. Sono tantissimi i “Briatore ha ragione! Le imprese sono in ginocchio!”. Oppure: “Briatore dice bene!”.

Qualcuno però gli contesta il fatto di aver parlato di “malati di serie A e malati di serie B”, dicendo che gli ammalati di Covid-19 sarebbero “di serie A”. Anche perché di solito questo tipo di distinzione si fa tra ricchi e poveri e quindi, secondo un utente, il discorso di Briatore “fa già ridere così”.

Di opinioni ne abbiamo a bizzeffe, dunque. E voi? Avete sentito il discorso di Flavio Briatore a Dritto e Rovescio? Cosa ne pensate?

Foto: Kikapress