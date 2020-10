Flavio Briatore su Rete 4: "Covid? Ci sono malati di serie A e di serie B"

View this post on Instagram

La signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie.. la signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non e’ mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo e’ neanche della mia ex moglie @elisabettagregoracireal La invito a cercare altri modi per mettersi in luce.