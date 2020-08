Il Covid fermerà Ballando con le Stelle? Milly Carlucci chiarisce su Samuel Peron e Rosalinda Celentano: priorità è salute e sicurezza

Scende in campo Milly Carlucci per spiegare cosa stia succedendo a Ballando con le Stelle dopo che Samuel Peron è risultato positivo al Covid. La conduttrice è apparsa in un video su Instagram per mettere a tacere eventuali voci infondate sul programma e raccontare come stanno realmente le cose.

LEGGI ANCHE: — Polemiche Ballando con le stelle sul cast: ‘Sono incorruttibile’, Carolyn Smith sbotta su Instagram

Covid a Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci

Ieri si era diffusa la notizia che alcuni protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle erano risultati positivi al Covid. Si era detto di Samuel Peron e della sua compagna di ballo, Rosalinda Celentano. Già nelle scorse ore, era stato confermato solo il contagio del ballerino, mentre la figlia del molleggiato sarebbe risultata negativa.

Ora, visto il dilagare di notizie infondate, Milly Carlucci ha voluto intervenire in prima persona, pubblicando un video messaggio su Instagram. La conduttrice ha condiviso infatti una breve clip in cui sorride “perché fa parte del mio mestiere ma la situazione va presa con serietà”.

Tutti noi del cast ci siamo sottoposti al test del tampone rapido. Scoperto che eravamo tutti negativi, sono iniziate le prove con l’impegno di essere ‘tamponati’ tutte le settimane. All’esame di questa settimana, lunedì pomeriggio, Samuel Peron è risultato positivo ma asintomatico.

Rosalinda Celentano non è positiva

Milly Carlucci prosegue dunque nel suo racconto:

A questo punto è scattato subito un blocco precauzionale di Ballando con le Stelle con la richiesta di fare non più il tampone rapido, ma il PCR, il tampone molecolare per il Covid. Ieri è stato eseguito su Rosalinda Celentano che come sua partner era il personaggio più esposto ed è risultato negativo.

La conduttrice non nasconde un po’ di preoccupazione, ma la salute prima di ogni altra cosa: