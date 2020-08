Covid a Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci

Scende in campo Milly Carlucci per spiegare cosa stia succedendo a Ballando con le Stelle dopo che Samuel Peron è risultato positivo al Covid. La conduttrice è apparsa in un video su Instagram per mettere a tacere eventuali voci infondate sul programma e raccontare come stanno realmente le cose.

Foto: Kikapress