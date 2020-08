Carolyn Smith risponde alla polemica dei fan sul cast di Ballando con le Stelle: "Sono incorruttibile" dice a chi chiede di eliminare un Vip

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, sta finalmente per tornare la nuova edizione di Ballando con le Stelle di cui è stato reso noto il cast. Confermata, in giuria, Carolyn Smith che ha condiviso i nomi dei concorrenti su Instagram. A molti utenti però sembra non piacere la presenza di una delle partecipanti e si è aperta una piccola polemica, che ha coinvolta la stessa coreografa.

Ballando con le Stelle, polemiche sul cast

Tra i 12 Vip che scenderanno in pista nel dancing show di Rai1 c’è anche Alessandra Mussolini. La presenza dell’esponente politica di destra, nipote del famigerato Benito, non va già a molti utenti dei social. Basta dare un’occhiata al post pubblicato da Carolyn Smith con i nomi dei concorrenti, per farsene un’idea.

Alcuni fan della coreografa, infatti, ritengono inopportuna la partecipazione della Mussolini ed esprimono delusione anche nei confronti della stessa giurata. Che tra l’altro nulla c’entra con il recruiting dei Vip in gara.

E se da una parte, conoscendo il caratterino di Alessandra, qualcuno sia spetta scintille durante lo show, c’è anche chi spera che invece venga eliminata presto.

Il botta e risposta su Instagram

Carolyn ha spiegato che lei dovrà giudicare solo le performance di danza della Mussolini e che non spetta a lei esprimere valutazioni sulle idee della concorrente.

“Sì, ma bocciala subito” le chiede qualcuno, speranzoso. Ma la Smith non cede: “Sono totalmente incorruttibile, devo vedere come balla!”.

Nel cast di Ballando con le Stelle ci sono anche Barbara Bouchet, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Lina Sastri, Daniele Scardina, Vittoria Schisano e Tullio Solenghi.