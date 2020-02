Pechino Express, come sta Asia Argento ora? Il dramma durato 50 giorni

Asia Argento si è rotta un ginocchio e un pollice durante le registrazioni di Pechino Express, ma come sta ora? È lei ad aggiornarci sulle sue condizioni.

Asia Argento ha subito un bruttissimo infortunio durante Pechino Express, che l’ha portata ad una lunghissima convalescenza, ma come sta ora l’attrice e regista? Quali sono attualmente le sue condizioni di salute?

Come sta Asia Argento dopo l'infortunio a Pechino Express?

Andiamo con ordine. Lo scorso 29 ottobre, durante le registrazioni di Pechino Express, Asia Argento si è rotta il ginocchio sinistro e anche un pollice. Due bruttissime fratture che hanno richiesto un lunghissimo periodo di riposo assoluto.

Ora, a distanza di quasi quattro mesi, ha finalmente potuto svelare a tutti i suoi fan ciò che le è accaduto durante il reality di viaggio di Rai Due.

Innanzitutto, ha postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale si è fatta inquadrare con tanto di gamba ingessata e stampelle, mentre se ne sta rannicchiata sul letto.

“Ho passato più di 50 giorni a letto”

“In questa foto di Jacopo Benassi – ha scritto Asia Argenta raccontando come sta – è racchiuso il mio mood di gran parte degli ultimi mesi. Con la panza ed il tutore. Dopo essermi rotta il ginocchio ed il pollice il 29 ottobre a Pechino Express ho passato più di 50 giorni a letto. Pensavo di diventare matta”.

Un lungo periodo, che però non è trascorso invano, in quanto Asia si è dedicata ad un progetto alternativo, quello di un disco: “Per fortuna il mio amico @beatsbyholly mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto. Per questo il mio nuovo album si chiamerà ‘MUSIC FROM MY BED’”.

Infine, Asia ha anche ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto in questo difficile periodo: “Grazie alle pochissime persone che mi sono state vicino durante quelle giornate interminabili. Sapete chi siete. Vi sarò grata per sempre. Bello poter contare su di voi nel momento del bisogno”.

