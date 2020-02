Asia Argento si fa male a Pechino Express e Soleil la prende in giro. La figlia del regista costretta ad abbandonare il gioco tra le lacrime

Anche a Pechino Express, Soleil non sta facendo molto per conquistare la simpatia del pubblico e l’ultima battuta sull’infortunio capitato ad Asia Argento non l’ha aiutata. La figlia del maestro italiano dell’horror si è fatta male a un ginocchio e ha dovuto abbandonare il gioco, ma l’ex naufraga non ha perso occasione di fare ironia sull’incidente.

Pechino Express, Soleil e la battutina su Asia Argento

Asia Argento e Vera Gemma, in gara come le Figlie d’Arte, hanno vinto la prova immunità della seconda puntata dell’adventure game di Rai 2.

Durante la sfida contro i Wedding Planner e i Gladiatori, però, l’ex di Morgan ha avuto un incidente. Nonostante la caduta e un forte dolore alla gamba, Asia ha proseguito con la prova, aggiudicandosi la vittoria.

Purtroppo, non ha potuto godere del bonus e del vantaggio conquistati, perché l’infortunio si è rivelato più grave del previsto. In ospedale, le hanno riscontrato la rottura del ginocchio e quindi la concorrente ha dovuto dire addio al programma.

Prima di farsi visitare, Asia Argento si era presentata dolorante davanti al gruppo di viaggiatori di Pechino Express piuttosto sofferente e Soleil non ha perso occasione per dire la sua.

Le parole di Soleil

Costantino della Gherardesca ha annunciato che le Figlie d’Arte avevano vinto la prova immunità, ma fa notare che Asia si è fatta male. La figlia di Dario Argento non riesce a camminare, tant’è che viene portata in braccio alla postazione.

Mentre il conduttore si complimenta per il coraggio e la forza dimostrati dalla compagna di viaggio di Vera Gemma, qualcuno fa dell’ironia. “Meglio, no? Dai, adesso così farai pena per i passaggi” ha esclamato Soleil. Troppo sfacciata?

Intanto, Asia Argento ha dovuto abbandonare Pechino Express in stampelle e tra le lacrime, mentre Soleil prosegue il suo viaggio in coppia con la madre.