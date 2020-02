L'incidente di Asia Argento a Pechino Express

View this post on Instagram

In questa foto di @benassijacopo è racchiuso il mio mood di gran parte degli ultimi mesi. Con la panza ed il tutore. Dopo essermi rotta il ginocchio ed il pollice il 29 ottobre a @pechinoexpress ho passato più di 50 giorni a letto. Pensavo di diventare matta. Per fortuna il mio amico @beatsbyholly mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto. Per questo il mio nuovo album si chiamerà “MUSIC FROM MY BED”. Grazie alle pochissime persone che mi sono state vicino durante quelle giornate interminabili. Sapete chi siete. Vi sarò grata per sempre. Bello poter contare su di voi nel momento del bisogno.