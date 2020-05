Un'altra puntata di divertimento e commozione quella che andrà in onda mercoledì 6 su Canale 5: Belen Rodriguez si è sciolta in lacrime per una canzone

Andrà in onda domani, mercoledì 6 maggio, un’altra puntata in replica di “Tu si que vales”, lo show di Canale 5 che durante l’ultima stagione ha appassionato gran parte del pubblico italiano del sabato sera: lo stesso pubblico che sta dimostrando di apprezzarlo molto anche in replica.

Molti i momenti toccanti e divertenti di questa puntata: un’irresistibile Sabrina Ferilli non mancherà di coinvolgere il pubblico con la sua spontaneità e freschezza, mentre Belen Rodriguez si è emozionata fino alle lacrime per la performance di un cantante suo conterraneo.

LEGGI ANCHE: — Tu sì que vales, che fine ha fatto la vincitrice Enrica Musto? Ecco cosa fa oggi

Belen Rodriguez lacrime per Manolo

Lui si chiama Manolo ed è un insegnante di ballo di origine argentina: sul palco di Tu si que vales porta una canzone rap, scritta da lui per sua figlia. Spiega ai giudici che solo dopo due anni si è reso effettivamente conto di cosa significhi avere una figlia e ha deciso di immortalare il momento in versi.

L’esibizione non è impeccabile, ma conquista il pubblico e anche Belen (che era intervenuta dicendo che anche Stefano aveva capito di essere diventato padre solo vedendo Santiago), che si scioglie in lacrime di commozione. Gerry e Maria gli dicono si, il pubblico lo premia all’82% ma sono i no di Rudy e Teo a fermare il percorso di Manolo, che paga le doti canore non eccelse: la sua è stata comunque l’esibizione più toccante della serata.

Tu si que vales, risate con Sabrina Ferilli

Questa puntata di Tu si que vales viene ricordata anche per la “gaffe” di Sabrina Ferilli: dopo l’esibizione dei Candymen, cinque avvenenti spogliarellisti, l’attrice romana ha espresso in disparte con Maria De Filippi il suo apprezzamento.

“Hai visto che boni? E che c… avevano?” ha commentato la Ferilli e quando Maria le ha ricordato il microfono Sabrina si è detta convinta che la frase sarebbe stata tagliata. Ovviamente così non è stato!