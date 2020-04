Il suo talento ha colpito giudici e pubblico di Italia's got talent: oggi Enrica, 21 anni, si concentra sullo studio ma è anche molto attiva nel sociale, soprattutto in questo delicato momento

Ha vinto l’ultima edizione di “Tu si que vales” conquistando il pubblico con la sua forza della sua voce: Enrica Musto, avellinese di 21 anni, è una cantante lirica ed ha trionfato nel talent di Canale 5 grazie ad una versione potente e struggente di “C’era una volta il West” di Morricone.

Difficile dimenticare l’ovazione ricevuta in studio: d’altronde la giovanissima cantante aveva già convinto Katia Ricciarelli, che aveva notata al Concorso Internazionale di Canto lirico a Verona ed ha deciso di portarla in tour con sè.

Tu si que vales Enrica Musto, cosa fa oggi?

Enrica non ha avuto il tempo di esibirsi molto dopo la sua vittoria, visto lo stop ai concerti e in generale alla musica inposto dall’emergenza sanitaria. Raggiunta da The wam.net, ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista dove parla della sua vita attuale, fra quarantena, solidarietà e studio.

La giovane cantante prosegue nei suoi studi, sia all’Università che al conservatorio, ma ha tenuto subito a sottolineare come sia fuoriluogo parlare di “sacrificio” nello stare a casa: “E’ proprio eticamente sbagliato dire che stare a casa è un sacrificio, perchè c’è gente che mentre noi siamo al sicuro e tranquilli, lotta tutti i giorni e lavora per salvare le nostre vite, quindi stare a casa è il minimo che si possa fare”

Enrica si è impegnata in prima persona, attivando una raccolta fondi per l’Ospedale Moscati di Avellino che sta dando buoni risultati: “..spero di dare un supporto e un sostegno a medici, infermieri, operatori sanitari, tutti coloro che rischiano la loro vita per salvarla a noi. A loro va un grazie con tutto il cuore, perchè sono quelli più vulnerabili e a rischio e a loro spero possa giungere il nostro contributo (…)”

La giovane cantante sta proseguendo anche negli studi di canto ed ha anche assicurato a tutti quelli che la seguono che ora, superato un importante esame universitario che stava preparando da mesi, sarà più attiva sui social e magari si esibirà anche in diretta, come stanno facendo tanti cantanti in questo momento dalle loro case.

Non resta quindi che attendere notizie da Enrica Musto, un talento straordinario di cui si sentirà sicuramente ancora parlare in futuro.