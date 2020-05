Ti si que vales, puntata in replica mercoledì 5 maggio

Lui si chiama Manolo ed è un insegnante di ballo di origine argentina: sul palco di Tu si que vales porta una canzone rap, scritta da lui per sua figlia. Spiega ai giudici che solo dopo due anni si è reso effettivamente conto di cosa significhi avere una figlia e ha deciso di immortalare il momento in versi.

L’esibizione non è impeccabile, ma conquista il pubblico e anche Belen (che era intervenuta dicendo che anche Stefano aveva capito di essere diventato padre solo vedendo Santiago), che si scioglie in lacrime di commozione. Gerry e Maria gli dicono si, il pubblico lo premia all’82% ma sono i no di Rudy e Teo a fermare il percorso di Manolo, che paga le doti canore non eccelse: la sua è stata comunque l’esibizione più toccante della serata.