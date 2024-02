Saranno inaugurate le nuove 80 zone a 30 km/h a Roma, Roberto Gualtieri ha inaugurato Casal Monastero: l’elenco completo

E’ aria di cambiamenti nella Capitale dove saranno inaugurate 80 zone a 30 km/h sia al centro che in periferia. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale con l’obiettivo di recuperare spazio, il verde della città e abbassamento della velocità. Il sindaco Gualtieri ha già inaugurato Casal Monastero, di seguito l’elenco completo delle zone a Roma.

Elenco completo zone 30 a Roma

L’elenco completo delle zone 30 a Roma è il seguente:

P2-01 Pigneto

P2-02 Casal Bertone

P2-03 Acqua Sacra

P2-04 Osta Antica

P2-05 Axa Malafede

P2-06 Aventino

P2-07 Centocelle

P2-08 Quadraro Vecchio

P2-09 Tuscolana

P2-10 Villa Certosa

P2-11 La Rustica

P2-12 Monte Verde

P2-13 Marconi

P2-14 Fonte Meravigliosa

P2-15 Eur

P2-16 Prati

P2-17 Torraccia

P2-18 Testaccio

P2-19 Portuense

P2-20 Garbatella

P2-21 Montagnola

P2-22 San Paolo

P2-23 Stazione S. Pietro

P2-24 Avignone

P2-25 Coppedé

P2-26 Morena

P2-27 Lungomare Ostia

P2-28 Zama

P2-29 Terme di Caracalla

P2-30 Porta Metronia

P2-31 Val d’Ala

P2-32 Piazza Alessandria

P2-33 Ex-Tangenziale est

P2-34 P.zza Gondar – Addis Abeba

P2-35 Trastevere Ripa

P2-36 Isola Ambientale Farnese Portico D’Ottavia

P2-37 Isola Ambientale Navona Pantheon

P2-38 Spagna Trevi Quirinale

P2-39 Ludovisi Veneto

P2-40 Termini

P2-41 Viminale

P2-42 Esquilino

P2-43 Colosseo Colle Oppio

P2-44 Celio

P2-45 San Saba

P2-46 Lungotevere Ansa Barocca

P2-47 Torre Maura

P2-48 Villaggio Olimpico

P2-49 Lucchina-Ottavia

P2-50 Battistini

P2-51 Amba Alagi

P2-52 Sanfippolito

P2-53 Province

P2-54 High line Prenestina

P2-55 Romanisti

P2-56 Colli Aniene

P2-57 Colle di Mezzo

P2-58 Casal Bernocchi

P2-59 Gianicolense

P2-60 Valle dell’inferno

P2-61 Degas

P2-62 Parco de Medici

P2-63 Piazza Morelli

P2-64 Etruria

P2-65 Tor Pignattara

P2-66 Beltramelli

P2-67 Casal Bruciato

P2-68 Meucci

P2-69 Bertarelli

P2-70 Collina Lanciani

P2-71 Mura Ardeatine

P2-72 Via di Porta Latina

P2-73 Acquedotto Paolo

P2-74 Corso Italia

P2-75 Casal Brunori

P2-76 Primavalle

P2-77 Balduina



Zone già attive

Le zone già attive sono:

P1-01 Monti

P1-02 Borgo Pio

P1-03 Appia Antica

Mission zone 30 a Roma

Zone 30 a Roma è un progetto approvato dall’amministrazione comunale che prevede di arrivare nel tempo al 70 per cento di strade della Capitale con limite fissato a 30 chilometri all’ora. Roma Capitale ha stanziato 3,5 milioni di euro per realizzare le prime ‘Isole ambientali’, così saranno chiamate le zone, della città.

“Vogliamo diffondere le zone 30 in tutta la città – ha riferito sindaco Gualtieri – Questo progetto non prevede soltanto l’abbassamento della velocità ma anche un recupero dello spazio, con il verde. In questo quartiere, oltre il Gra, stiamo intervenendo in modo prioritario perché è una zona della città che è stata un po’ abbandonata. Ora aiuteremo questi spazi a essere vissuti e migliorati”. Ha concluso.

