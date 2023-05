Weekend alle porte: cosa fare a Roma e dintorni il 6 e il 7 maggio? Gli eventi da non perdere assolutamente

Non avete ancora programmi per il weekend che sta per iniziare? Roma e i paesi limitrofi offrono una vastità di eventi da non perdere, per grandi e piccoli. Sabato 6 e domenica 7 maggio sono diversi gli appuntamenti a cui poter partecipare, basta scegliere il vostro preferito a seconda delle vostre esigenze.

LEGGI ANCHE:–A due passi da Porta Pia si nasconde uno dei più suggestivi ‘luoghi segreti’ di Roma

Weekend a Roma 6 e 7 maggio: cosa fare? I 5 eventi nella top list

I 5 eventi più gettonati che si terranno a Roma e nei dintorni sono:

Musei gratis: ogni prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali sono accessibili a tutti gratuitamente. I visitatori hanno la possibilità di beneficiare di un’iniziativa utile così da conoscere di più il patrimonio culturale italiano.

ogni prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali sono accessibili a tutti gratuitamente. I visitatori hanno la possibilità di beneficiare di un’iniziativa utile così da conoscere di più il patrimonio culturale italiano. Race for the cure: domenica 7 maggio 2023, gara competitiva di 5 Km e passeggiata non competitiva di 2 Km dalle ore 8.00 alle 13.00 partenza ore 10.00. RACE FOR THE CURE è l’evento simbolo della Komen Italia, l’iniziativa viene organizzata come manifestazione di beneficienza per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L’Alto Patronato del Presidente della Repubblica dirige il tutto e oltre a Roma, al Circo Massimo, si svolge in altre 6 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli.

Centocelle street food : da venerdì 5 a domenica 7 Maggio, viene allestito un ristorante all’aperto dove poter gustare ottimi piatti sia a pranzo che a cena fino a notte fonda. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti romani e incredibili novità da assaporare con amici e parenti.

: da venerdì 5 a domenica 7 Maggio, viene allestito un ristorante all’aperto dove poter gustare ottimi piatti sia a pranzo che a cena fino a notte fonda. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti romani e incredibili novità da assaporare con amici e parenti. Era di maggio: sabato 7 e domenica 8 maggio 2023, l’orto botanico di Roma sarà aperto a tutti. Si tratta di un’occasione unica per venire a stretto contatto con la natura e respirare la bellezza rigogliosa della primavera.

sabato 7 e domenica 8 maggio 2023, l’orto botanico di Roma sarà aperto a tutti. Si tratta di un’occasione unica per venire a stretto contatto con la natura e respirare la bellezza rigogliosa della primavera. World Press photo: si tratta di una mostra, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, ideata dalla Fondazione World Press Photo di Amsterdam e organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Photography. Essa ospita le foto finaliste del premio di fotogiornalismo, che dal 1955 dà la possibilità di vincere a diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti. Domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 20.00. Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30

Questi sono solo alcuni degli eventi organizzati nella Capitale, a voi la scelta!

FOTO: SHUTTERSTOK