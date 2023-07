Il weekend è alle porte, ecco cosa fare a Roma il 29 e il 30 luglio 2023: tanti gli eventi aperti a tutti, residenti e turisti

Anche d’estate Roma è ricca di eventi a cui partecipare. Per il weekend che sta per iniziare, 29 e 30 luglio 2023, sono tanti gli appuntamenti da seguire e accessibili a grandi e piccoli. Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo.

Weekend a Roma e dintorni: cosa fare il 29 e il 30 luglio 2023?

Se ancora non avete deciso come trascorrere il vostro weekend romano, ecco 5 eventi da non perdere il 29 e il 30 luglio 2023:

This is Wonderland Roma : fino al 17 Settembre 2023, il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur accoglie un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce con la favola di Alice nel paese delle meraviglie. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00.

: fino al 17 Settembre 2023, il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur accoglie un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce con la favola di Alice nel paese delle meraviglie. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00. Festa de’ Noantri del rione Trastevere. Centro e fulcro della festa sono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, la cui devozione risale a 500 anni fa.

LEGGI ANCHE: — Dove si mangia meglio al mondo? L’importante riconoscimento conquistato dal quartiere Trastevere

Musei Vaticani ad Ingresso gratuito

Effetto Notte Roma 2023 a Santa Croce in Gerusalemme: nell’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, torna l’iniziativa promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia d’intesa con la Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC e in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Direzione Musei Statali della Città di Roma con il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e il Museo dei Granatieri. L’evento prevede undici giorni all’insegna del cinema italiano di ieri, oggi e domani con un ricco programma di concerti e visite guidate al complesso Archeologico di Santa Croce in Gerusalemme.

Rally di Roma Capitale 2023: dal 28 al 30 luglio va in scena il rally di Roma Capitale 2023, con oltre 90 equipaggi partecipanti provenienti da tutta Europa.

Ancora dubbi? A voi la scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK