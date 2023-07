Tripadvisor premia Roma per le eccellenze culinarie. Il tour gastronomico di Trastevere è al quarto posto del “Travellers’ Choice Best of the Best 2023”.

Travellers’ Choice Best of the Best

Tripadvisor premia ogni anno le migliori realtà in campo culinario e non solo. Le eccellenze del mondo della ristorazione vengono messe in risalto tanto quanto le spiagge, gli hotel e le migliori destinazioni al mondo. Quest’anno anche Trastevere è tra le eccellenze di Tripadvisor.

Il criterio di selezione? Le recensioni e i punteggi degli utenti, che nel corso di tutto l’anno hanno detto la loro su un’esperienza, un viaggio, un soggiorno in un hotel, un pasto in un ristorante. Si tratta di un premio veramente equo quindi e non potrebbe essere altrimenti, essendo basato sui pareri genuini dei clienti.

In particolare ci occupiamo del settore della ristorazione, in una classifica che coinvolge ristoranti e tour culinari da tutto il mondo. Anche Trastevere compare, confermandosi come una realtà della cucina mondiale. Infatti, ogni vincitore ha superato i rigorosi standard di fiducia e sicurezza e meno dell’1% degli 8 milioni di annunci di Tripadvisor viene premiato con il Best of the Best.

Il tour gastronomico romano a Trastevere

È tra le esperienze culinarie da vivere più votate nel 2023. Il tour gastronomico di Trastevere si posiziona al quarto posto in questa speciale classifica, superando esperienze di grande valore. Un risultato che esalta la tradizione in cucina di Roma agli occhi di tutto il mondo.

La guida di The Roman Food Tour si presenta così: “Immergiti nei sapori d’Italia con un tour gastronomico che comprende una serie di degustazioni nei ristoranti del quartiere Trastevere di Roma. Segui una guida per ammirare i dintorni senza preoccuparti di dove andare dopo. Inoltre, oltre a farti scoprire le strade romane, la guida ti aiuta a orientarti tra i diversi menu, in modo che tu possa imparare a ordinare ciò che ti piace“.

Siamo di fronte all’occasione di fare una passeggiata per le vie di Trastevere, gustando alcune tra le migliori eccellenze culinarie (è proprio il caso di dirlo) al mondo.