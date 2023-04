Cosa fare a Roma il 22 e 23 aprile 2023? Ecco una lista di appuntamenti da non perdere nel weekend che sta per iniziare

E’ in arrivo un nuovo weekend, avete già deciso come trascorrerlo? Qualora vi trovaste nella Capitale o nei dintorni non fatevi trovare impreparati. Ecco quali sono gli eventi che vi attendono a Roma per il 22 e il 23 aprile 2023.

Eventi Roma 22 e 23 aprile: 5 appuntamenti da non perdere

Ecco quali sono gli eventi da non perdere per il weekend 22 e 23 aprile 2023:

Viaggio per la Terra: in occasione dell’Earth day dal 21 al 25 aprile a Villa Borghese tra la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Ambiente, cultura, spettacolo e sport sono le parole chiave dell’evento. 5 giorni indimenticabili con un programma di eventi e celebrazioni, incontri istituzionali e culturali, forum a tema, corsi, attività per famiglie, spettacoli con big della musica e un villaggio dedicato ai più piccoli con laboratori ludici e didattici.

il Gruppo Storico Romano mette in scena il Natale di Roma presso il Circo Massimo.

Festival della scienza torna all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" con la sua XVIII edizione. IMMAGINARI è il tema di questa edizione dedicata all'immaginazione, uno degli strumenti più potenti che fa sì che gli essere umani concepiscano opere d'arte, nuove tecnologie e riescano a trovare soluzioni per affrontare problemi quotidiani.

Floracult presso i Casali del Pino – Via Giacomo Andreassi n. 30 Roma (La Storta), via Cassia km 15, aperto dalle 10 alle 19. Il tema dell'edizione di quest'anno è il rapporto Uomo/Natura, con un'attenzione particolare all'equilibrio ideale che l'Uomo è tenuto a ricercare con l'ambiente circostante.

Monteverde Street Food: per il quarto anno consecutivo, il format TTS Food tornerà in uno dei quartieri più belli e storici di Roma. Il Parchetto di Largo Alessandrina Ravizza, circondato dal verde con una graziosa fontana centrale risalente al XVIII secolo sarà la cornice di una selezione di strepitosi Street Chef a bordo dei loro Food Truck, ApeCar e Stand Cucina che si sfideranno tra padelle e fornelli dando vita a gustose ricette gourmet. L'evento è aperto dalle 12 alle 24.

Ancora in dubbio su cosa fare il 22 e il 23 aprile? Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che vi attendono nella Capitale, la città che non smette mai di stupire.

FOTO: SHUTTERSTOCK