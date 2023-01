Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 Gennaio

Come trascorrere il penultimo weekend di gennaio a Roma? Ecco alcuni consigli sugli eventi previsti nella Capitale

Siete di passaggio a Roma o in vacanza e non avete idea di come trascorrere il weekend che sta per arrivare? Niente paura, la Capitale offre una vasta gamma di eventi adatti per ogni esigenza, richiesta, età. Il 21 e il 22 gennaio potrete scegliere di visitare una mostra, o alcuni monumenti, passeggiare tra i mercatini caratteristici della città e gustarvi un buon piatto di Cacio e Pepe. Entriamo nel vivo del penultimo fine settimana di gennaio e scopriamo cosa ci aspetta.

Weekend a Roma, cosa fare in questo fine settimana di gennaio

Roma è ricca di eventi a cui poter partecipare ma i 5 da non perdere sono:

Mostre al Palazzo delle Esposizioni. Per festeggiare i 140 anni dall’apertura sabato 21 e domenica 22 gennaio il biglietto d’ingresso alle mostre “Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo poetico” e “Mario Merz. Balla, Carrà, de Chirico, de Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978. Mostre in mostra” sarà al prezzo speciale di 8€.

Sabato 21 gennaio alle ore 11:00 presso la metro A Cipro si terrà un flash mob magico, si tratta di un appuntamento speciale con la Street Magic di Supermagic . Gli appassionati di magia potranno assistere ad un vero e proprio spettacolo e potranno partecipare, esibendosi.

. Gli appassionati di magia potranno assistere ad un vero e proprio spettacolo e potranno partecipare, esibendosi. A Centro Leonardo è in corso l’esposizione dei Lego , un evento speciale con più di 100 modelli di costruzioni uniche.

, un evento speciale con più di 100 modelli di costruzioni uniche. Cacio e Pepe all’Eataly. Il Festival si aprirà venerdì 20 gennaio alle ore 19, con la presentazione del libro “Annamo Bene. La cucina romana di Sora Lella” di Francesca Romana Barberini, Renato e Mauro Trabalza, edito da Giunti Editore. Al tavolo dei dieci fortunati, al terzo piano, Francesca Barberini con la moderazione di Roberta Petronio e Laura Pranzetti Lombardini – autrici di “Le Romane”, Edizioni Gribaudo, un racconto dietro le quinte della Città Eterna – disserteranno sulla cucina romana di Sora Lella e sulle sue storiche ricette, tra cui l’iconica cacio e pepe.

Il Mercato Coppedé in cui poter trovare prodotti artigianali di alta qualità.

FOTO: SHUTTERSTOCK