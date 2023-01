Carnevale romano 2023: ecco quando iniziano i festeggiamenti

Carnevale romano 2023 sta per arrivare con tante novità e eventi da seguire: tutti i dettagli su uno degli appuntamenti più amati

Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia che ha bloccato tutte le iniziative del nostro Paese, sta per tornare uno degli appuntamenti più amati dai romani: il carnevale romano. Il 17 gennaio entrerà il periodo più allegro dell’anno dove per un mese c’è chi si trasformerà in qualcos’altro, scegliendo la maschera che più ama e mangiando dolci e piatti tipici. Nell’attesa, scopriamo quali sono gli eventi previsti per il 2023.

Carnevale romano 2023: storia, tradizione e novità

Il carnevale romano sta per entrare e prevede delle novità da non perdere. Ad accompagnare non mancheranno gli appuntamenti tradizionali previsti per giovedì grasso e martedì grasso, che quest’anno cadranno rispettivamente il 16 e il 21 febbraio.

La tradizione che si ritrova nei piatti tipici del carnevale va a mescolarsi con le sfilate di carri colorati, maghi, giocolieri, ballerini, musicisti. Così Via del Corso, la Piazza di Spagna, la Piazza Navona e la Piazza della Repubblica sono pronte ad accogliere tante persone con eventi durante la settimana di carnevale: teatro, circo e intrattenimento per i bambini che sono molto colorati e rumorosi! Per non parlare dalla zona di Castel Sant’Angelo caratterizzata da musica e la pista di ghiaccio artificiale aperta fino a tarda notte.

Nell’antichità la gara dei cavalli apriva il carnevale ma nel corso degli anni tale evento si è trasformato in una sfilata costumata cavallo-back che oggi è diventata un vero e proprio spettacolo che avviene a Piazza del Popolo. I cavalli si spostano lungo la Via del Corso e la parata si conclude in Piazza Venezia. I bambini possono godere di gite a cavallo gratis e seguire le varie acrobazie e balli a cavallo.

Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti bisognerà attendere gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Carnevale di Roma.

