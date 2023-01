Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 Gennaio

Cosa fare nell'ultimo weekend di gennaio a Roma? Ecco 5 eventi da non perdere, per grandi e piccoli: tutti i dettagli

Il weekend è alle porte e c’è chi ancora non ha deciso come trascorrerlo. Nonostante le basse temperature, molte persone non rinunciano ad andare alla scoperta di itinerari fuori porta o partecipare ad eventi nella propria città o dintorni. A Roma vi sono almeno 5 eventi da non perdere in questo ultimo weekend di gennaio: ecco quali sono.

Weekend a Roma: ultima settimana di gennaio, cosa fare

Chi ancora non ha mai visitato i Musei Vaticani dovrebbe cogliere l’occasione per farlo il 28 e il 29 gennaio, visto che ogni ultima domenica del mese l’ingresso è gratuito. L’orario per entrare gratuitamente è 9:00 – 12:30, la chiusura alle 14:00. Tale meraviglia si trova in viale Vaticano a Roma, all’interno dello Stato della Città del Vaticano, e al suo interno vi è una delle raccolte d’arte tra le più grandi del mondo, con l’enorme collezione di opere d’arte accumulata nei secoli dai Papi. La Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Raffaello fanno parte delle opere che i visitatori dei musei possono ammirare durante la loro visita.

Domenica 29 gennaio, dalle ore 10.00 alle 18.00, torna “Terra del futuro”, si tratta di un’iniziativa promossa da RomaNatura, in collaborazione con Legambiente Lazio. L’evento si terrà lungo il viale delle Magnolie a Villa Borghese, dove i passanti potranno vedere la bellezza di un vero e proprio villaggio con tanto di degustazioni gastronomiche, esibizioni musicali, laboratori didattici i per i bambini con i Guardiaparco di RomaNatura, poi ancora incontri pubblici e ad una grande area stand con mostre e materiali divulgativi.

A partire da oggi a Roma in Piazza San Giovanni Bosco (Tuscolano, VII Municipio) sarà allestito il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi che proseguirà sabato in provincia a Ciampino (Via IV Novembre) e domenica a Roma in Piazza Ottaviano Vimercati (Val Melaina, III Municipio).

Continua la mostra di costruzioni Lego d’Europa a Centro Leonardo. Si tratta di un evento speciale con oltre 100 modelli in esposizione.

Infine, a pochi km da Roma, a Casaprota dal 28 al 29 gennaio si terrà la Sagra della Bruschetta

FOTO: SHUTTERSTOCK