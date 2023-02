Roma, petizione contro la mattanza dei cinghiali: la Sfattoria degli Ultimi è pronta ad accoglierli

Roma è pronta ad accogliere la petizione lanciata da la Sfattoria degli Ultimi contro la mattanza dei cinghiali. Da qualche settimana, infatti, nella Capitale sarebbero stati avvistate gli animali che girerebbero per tutta la città, facendo preoccupare i cittadini per strada.

Roma petizione contro la mattanza dei cinghiali: la richiesta di la Sfattoria

La Sfattoria degli Ultimi ha lanciato una petizione rivolta al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Consiglio, alla Regione Lazio e al Sindaco di Roma Capitale in cui si chiede di tutelare i cinghiali. Il rifugio, infatti, sarebbe pronto ad accogliere le bestie nelle proprie strutture gratuitamente. L’obiettivo è di non uccidere i cinghiali. E’ possibile firmare la petizione sul sito Change.org.

Tanti si chiedono quale sia la causa scatenante dell’arrivo degli animali in città, la risposta è molto semplice: una serie di fattori ha fatto sì che avvenisse ciò. Basti pensare all’alto tasso dei rifiuti presente in ogni zona del Paese e di conseguenza la sporcizia per strada.

“Come dimostrato con grande evidenza dal mondo scientifico, la pressione venatoria sui cinghiali non riduce i trend demografici incrementali ma anzi li rafforza in misura considerevole. Le fucilate, infatti, causano la dispersione dei branchi, incentivando l’attività riproduttiva di quelle femmine che, data la struttura matriarcale dei branchi stessi, sarebbero altrimenti inattive”. Ha sottolineato ENPA.

Sono molti a credere che con una gestione più attenta sarebbe stato possibile evitare un episodio del genere che ha scatenato l’invasione dei cinghiali e la mattanza da parte dei romani su queste bestie.

Affinché non si presenti più una situazione del genere, è necessario che l’amministrazione e chi di competenza lavori e supporti la città, non solo Capitale d’Italia ma luogo di cultura, storia e tradizione, visitato da migliaia di persone ogni giorno.

FOTO: SHUTTERSTOCK