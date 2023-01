Roma, apre il vicolo ‘scandaloso’ chiuso da quasi un secolo: si trova non lontano dal Campidoglio

A Roma vi è un vicolo rimasto chiuso da quasi un secolo, ecco dove si trova e cosa succederà prossimamente: tutti i dettagli

Roma ha un vicolo chiuso detto anche “scandaloso” segnalato da “Striscia la notizia” che potrebbe diventare la nuova metà dei turisti. La Capitale continua a stupire e a sorprendere milioni di persone che ogni giorno visitano la città eterna. Non solo per la sua bellezza fuori dal comune, ma per le strade e le vie rimaste fino ad oggi nascoste.

Roma, il vicolo chiuso a pochi passi dal Campidoglio

Il vicolo chiuso è da tutti conosciuto come vicolo Capizucchi e si trova non lontano dal Campidoglio, alle spalle di Via Campitelli dove è situato anche il Palazzo che prende lo stesso nome. Tale zona ha mantenuto intatto il fascino dei tempi passati, ma è un vicolo completamente chiuso al pubblico per mezzo dei cancelli.

Via Campitelli

Soltanto grazie alla segnalazione fatta dal tg satirico “Striscia la notizia”, la notizia ha fatto il giro del web e l’amministrazione comunale avrebbe preso la decisione di aprirlo. “Grazie a Striscia la Notizia, che ci ha fatto questa segnalazione, effettivamente si tratta di un vicolo di proprietà di Roma Capitale. E quindi dei cittadini e, come tale, va aperto – ha spiegato un assessore comunale – Devo dire che fu un cancello autorizzato. Quindi naturalmente non c’è nessuna colpa da parte degli attuali inquilini, né di quelli di allora, ma fatto sta che oggi non ci sono ragioni perché rimanga chiuso questo vicolo” ha affermato.

Ha poi concluso spiegando che saranno messi in atto dei lavori affinché venga aperto: “Quello che è certo è che noi apriremo oggi questo vicolo e che, contemporaneamente, cercheremo di dare il minore disturbo possibile agli inquilini. Agli abitanti di qua, mettendo della luce, pulendo e verificando che tutto sia in ordine anche in futuro”.

