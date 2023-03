Weekend a Roma ma ancora idee confuse su cosa fare? Ecco alcuni eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 marzo

Il weekend è alle porte e sono tanti gli eventi e le iniziative a cui partecipare per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. A tal proposito, Roma potrebbe fare al caso di molte persone che ancora non hanno deciso cosa fare sabato 18 marzo e domenica 19 marzo. La Capitale non smette mai di stupire i romani e tutti coloro che si apprestano a visitarla in ogni periodo dell’anno. Scopriamo quali sono gli appuntamenti da non perdere.

Weekend a Roma a marzo: cosa fare? 5 appuntamenti da non perdere

Per sabato 18 marzo e domenica 19 marzo 2023, ecco quali sono gli appuntamenti più gettonati:

Giornata delle Catacombe : sabato 18 marzo 2023 avrà luogo la VI Giornata delle Catacombe – Edizione Primavera, presso le sette catacombe romane aperte al pubblico: San Callisto, San Sebastiano, Domitilla, Priscilla, Sant’Agnese, Santi Marcellino e Pietro e San Pancrazio. Il tema scelto è “Percorsi di pace” con i simboli e le immagini che parlano di pace. Durante la giornata sarà possibile accedere gratuitamente e usufruire di visite guidate ai complessi sotterranei dopo aver effettuato la prenotazione.

: sabato 18 marzo 2023 avrà luogo la VI Giornata delle Catacombe – Edizione Primavera, presso le sette catacombe romane aperte al pubblico: Il tema scelto è “Percorsi di pace” con i simboli e le immagini che parlano di pace. Durante la giornata sarà possibile accedere gratuitamente e usufruire di visite guidate ai complessi sotterranei dopo aver effettuato la prenotazione. Mercatino Giapponese : JAPAN DAYS 2023 , si tratta di una grande festa che apre le porte alla primavera grazie ai sakura in fiore e a tante altre iniziative che sarà possibile trovare al suo interno. un week end intero per perdersi tra le atmosfere, i suoni e i colori del Sol Levante .

: , si tratta di una grande festa che apre le porte alla primavera grazie ai sakura in fiore e a tante altre iniziative che sarà possibile trovare al suo interno. un week end intero per perdersi tra le atmosfere, i suoni e i colori del . Space Opera al Planetario : presentato nel 2010 al Planetario della Biblioteca di Alessandria di Egitto, durante il meeting dell’International Planetarium Society,“Space Opera” si è distinta come esperienza più artistica e cinematografica che scientifica, unica nel suo genere. Successivamente, è stato tradotto in 7 lingue. Si tratta del primo e per adesso unico prodotto italiano di questo tipo: a circa 12 anni dalla sua pubblicazione è stato proiettato in circa 200 planetari nel mondo. Gli spettatori potranno diventare passeggeri di un’astronave aliena e decollare dalla Terra per visitare l’intero sistema solare giocando con i concetti di Spazio e Tempo.

: presentato nel 2010 al Planetario della Biblioteca di Alessandria di Egitto, durante il meeting dell’International Planetarium Society,“Space Opera” si è distinta come esperienza più artistica e cinematografica che scientifica, unica nel suo genere. Successivamente, è stato tradotto in 7 lingue. Si tratta del primo e per adesso unico prodotto italiano di questo tipo: a circa 12 anni dalla sua pubblicazione è stato proiettato in circa 200 planetari nel mondo. Gli spettatori potranno diventare passeggeri di un’astronave aliena e decollare dalla Terra per visitare l’intero sistema solare giocando con i concetti di Spazio e Tempo. Speciale Promozione al Bioparco per la festa del papà : in occasione della “Giornata internazionale delle foreste” indetta dall’ONU, che si celebra il 21 marzo di ogni anno, domenica 19 marzo il Bioparco organizza l’evento “Vita in foresta” per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle foreste che, oltre a essere l’habitat di moltissime specie animali. Dalle 11.00 alle 16.00, all’interno del parco, la giornata sarà scandita da giochi e laboratori interattivi alla scoperta degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del mondo.

: in occasione della “Giornata internazionale delle foreste” indetta dall’ONU, che si celebra il 21 marzo di ogni anno, domenica 19 marzo il Bioparco organizza l’evento “Vita in foresta” per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle foreste che, oltre a essere l’habitat di moltissime specie animali. Dalle 11.00 alle 16.00, all’interno del parco, la giornata sarà scandita da giochi e laboratori interattivi alla scoperta degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del mondo. Riapertura dei Giardini di Ninfa: a Latina dal 18 marzo fino al 1 novembre sarà visitabile prenotando il proprio ingresso online. Si tratta di uno spettacolo di colori e profumi diversi e affascinanti.

Questi sono soltanto alcuni dei tanti eventi da vivere nella Capitale e dintorni.

FOTO: SHUTTERSTOCK