Da “Elvis” a “West Side Story”, passando per “Io sono Mia” e “Musikanten” di Franco Battiato, sul palco del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre grandi storie di vita e di spettacolo per indagare il profondo legame tra cinema e musica

Il Teatro Palladium di Roma diventa scenario di una straordinaria esplorazione delle connessioni tra il mondo del cinema e quello della musica con il progetto “Vite in Musica.” Questo viaggio attraverso le “vite” di grandi personaggi e il potente linguaggio del cinema inizia il 27 ottobre e si propone di gettare nuova luce su questa affascinante intersezione tra le arti.

Ideato da Luca Aversano ed Enrico Carocci, “Vite in Musica” offre agli spettatori l’opportunità di immergersi nelle storie di icone come Elvis Presley, Mia Martini e Ludwig van Beethoven, guidati da esperti del settore e “accompagnati” da registi di grande calibro attraverso la proiezione e il racconto di film iconici.

L’obiettivo di questo progetto culturale non è semplicemente quello di intrattenere, ma di fornire una prospettiva più profonda sul rapporto tra due delle espressioni artistiche più potenti del nostro tempo: il cinema e la musica. Ogni proiezione sarà preceduta da un seminario aperto al pubblico, offrendo un’occasione di approfondimento su come questi due mondi si influenzino reciprocamente.

Il primo appuntamento, in programma il 27 ottobre alle 16:30, ci porterà nel mondo di “Elvis,” diretto da Baz Luhrmann. Questo film ha ottenuto otto candidature agli Oscar ed è un esempio perfetto di come la colonna sonora possa diventare una parte fondamentale della narrazione cinematografica.

Il 6 novembre alle 16:30, il focus si sposterà su “Io sono Mia” diretto da Riccardo Donna, un’opera che racconta la vita straordinaria di Mia Martini attraverso un racconto biografico avvincente.

Il 13 novembre alle 16:30, l’attenzione sarà sul regista di fama mondiale Steven Spielberg e il suo contributo al mondo del cinema con “West Side Story” del 2021. Spielberg è noto per la sua abilità nel rendere la colonna sonora una parte integrante delle sue opere, e questo film è un esempio straordinario di come la musica possa essere protagonista nella settima arte.

La rassegna “Vite in Musica” si concluderà il 27 novembre alle 16:30 con “Musikanten” di Franco Battiato, un’opportunità per esplorare il connubio tra musica e cinema attraverso la storia di Ludwig van Beethoven.

Questo progetto, realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, offre un’occasione unica per riflettere sulla relazione tra cinema e musica, analizzando il linguaggio complesso che queste due arti hanno costruito nel corso degli anni. Ogni incontro sarà un’opportunità per celebrare l’armonia tra il cinema e la musica e per condividere una ricerca collettiva di conoscenza e ispirazione.