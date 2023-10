I Negramaro, Michel Gondry, i biopic di Giorgio Testi e Alexis Bloom: la Festa del Cinema di Roma fa tappa al Palladium in grande stile

Da giovedì 19 ottobre la Festa del Cinema fa il suo ingresso al Teatro Palladium di Roma, con una rassegna di cinque titoli che puntano ad emozionare e divertire il pubblico, fra cinema e musica. L’evento, che si terrà fino al 23 ottobre, rappresenta un’importante collaborazione tra la Festa del Cinema di Roma e il Teatro Palladium, la storica sala di Garbatella gestita dall’Università Roma Tre.

L’obiettivo principale dell’iniziativa, valorizzare e promuovere un’idea di spettacolo che pone al centro la formazione dei giovani e il legame tra tradizione e ricerca.

LEGGI ANCHE – Teatro Palladium, il programma: vent’anni nel presente

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 19 ottobre alle ore 21.00, con l’anteprima mondiale di “Who to love”. Il film, della durata di trenta minuti, è diretto da Giorgio Testi, noto per le sue collaborazioni con artisti di fama mondiale come Blur, Oasis, Sting, Rolling Stones e London Grammar. “Who to love” è un progetto creato da Dave Stewart insieme all’album omonimo in uscita. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un live show esclusivo che vedrà la partecipazione di Dave Stewart, Mokadelic e l’attrice Greta Scarano.

Il giorno successivo, alle ore 20, sarà la volta dell’anteprima assoluta di “Negramaro – Back home”, sempre diretto da Giorgio Testi. Il documentario racconta la storia dei Negramaro, la celebre band italiana che festeggia vent’anni di carriera tornando alle proprie radici salentine a Galatina. Il film presenterà in sala tutti i membri della band, oltre a una serie di ospiti speciali, tra cui Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Diodato, Malika Ayane, Ermal Meta e molti altri, che hanno influenzato e condiviso il percorso musicale dei Negramaro.

Il 21 ottobre, alle ore 20, il Teatro Palladium ospiterà il documentario “Catching fire: the Story of Anita Pallenberg”, diretto da Alexis Bloom e Svetlana Zill. Il film, narrato da Scarlett Johansson, racconta la vita straordinaria di Anita Pallenberg, un’iconica figura degli anni ’60 e ’70, celebre per il suo ruolo di musa e madre all’interno dei Rolling Stones. Attraverso memorie inedite e il contributo della sua famiglia, il documentario offre uno sguardo intimo su questa donna rocker, esplorando il trionfo e i dolori che hanno caratterizzato la sua vita.

Il giorno successivo, alle ore 20, il Teatro Palladium dedicherà un omaggio al cineasta francese Michel Gondry, proiettando il suo nuovo film “Le Livre des solutions” (Il libro delle soluzioni). Questa commedia imprevedibile segna il ritorno di Gondry al grande schermo dopo una pausa di otto anni e promette di incantare il pubblico con la sua creatività.

La rassegna al Teatro Palladium si concluderà lunedì 23 ottobre alle ore 20 con l’anteprima di “The Royal Hotel” di Kitty Green. La documentarista australiana continua la sua esplorazione delle complesse dinamiche della cultura maschile, mettendo in luce i pregiudizi radicati che ancora influenzano la società contemporanea.

L’edizione 2023 della Festa del Cinema di Roma coinvolgerà alcune delle più importanti realtà culturali della Capitale, tra cui il Teatro Palladium. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, si può visitare il sito ufficiale del Teatro Palladium all’indirizzo teatropalladium.uniroma3.it o acquistare i biglietti su boxol.it/TeatroPalladium. Non perdete l’opportunità di vivere l’incanto del cinema e della musica in un contesto unico come il Teatro Palladium di Roma.