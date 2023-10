Tutti gli spettacoli del Teatro Palladium- Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA 2023/2024

OTTOBRE

Sabato 14 ottobre ore 16.30 *

Il Teatro Palladium racconta Garbatella – Garbatella racconta il Teatro Palladium

Celebrazioni per il ventennale del Teatro Palladium – Università Roma Tre

in collaborazione con il Municipio Roma VIII e alcune associazioni culturali del territorio.

Sul palco: Tosca e Tiziana Foschi.

Martedì 17 ottobre ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Voices From Spain

Il 17 Ottobre al Teatro Palladium torna l’annuale programma che ORBITA|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza dedica a geografie culturali internazionali. Dopo la Repubblica Ceca, quest’anno il focus si accende sulla scena spagnola con Voices From Spain: due serate per quattro compagnie di punta della danza contemporanea, in collaborazione con il Festival La Mercé di Barcellona e Real Academia de España en Roma.

El elogio de la fisura/Lorena Nogal

Ideazione e coreografia: Lorena Nogal

Con: Lorena Nogal

Drammaturgia musicale: Marcos Morau

Visione esterna: Álvaro Esteban

Costumi: MARLOTA and STEVE MONO

Durata: 15′

Aurunca/Elias Aguirre

Di e con: Elías Aguirre

Consulente Drammaturgico: Francisco Javier Suarez Lema

Light Designer: Sergio G. Domínguez

Assistente alla coreografia: Ruth Muelas

Musiche: Ed is Dead, Jorge da Rocha, Niño

Video: Rober Gimbel

Consulenza manipolazione oggetti: Zero en Conducta

Design segnaletica: Ramseh Beogram

Costumi: Marisa Maggi

Scene: Juanjo de la Fuente

Produzione: Mayda Islas / SNEO

Durata: 30′

Mercoledì 18 ottobre ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Voices From Spain

Impermanence/Full Time Company-Fabian Thomé

Di e con Fabian Thomé

Musiche originali Miguel Marin Pavón

Drammaturgia Fabian Thomé

Video e fotografia Ignacio Urrutia

Co-produzione e collaborazione CCN Of Lyon France/Centro Coreográfico MARÍA PAGÉS/ La Faktoria Dance Center Pamplona /Centre Désoblique Lyon France / Regione di Madrid / INAEM – Ministro della Cultura di Spagna.

Il corpo, la mente e lo spazio stanno cambiando nel tempo. Sono strumenti di trasformazione, oltre che trasformati. “Il corpo è il nostro veicolo per essere nel mondo e la mente è il suo potere creativo”. Il corpo si trasforma costantemente, scritto, letto, trascritto, cancellato e riscritto. La performance vuole rompere gli schemi prestabiliti per creare un percorso di rivelazione della trasformazione viva e costante che ci avvolge. Un processo di trasformazione dall’inconscio al conscio.

La Perla/ Iron Skulls Co.

Di Iron Skulls Co.

Con Diego Garrido, Héctor Plaza “Buba”, Luis Muñoz, Moisés “Moe”

Musiche Stefan Hoffmeister

Costumi Iron Skulls Co.

Graphic Design Julen Garcìa

Durata 20’

La Perla è una performance di danza urbana che rivisita il materiale coreografico di Azul Petróleo. Iron Skulls Co. sfida i confini del movimento con un quartetto che esplora la tensione tra identità individuale e collettiva, spingendoci a riflettere sull’intimità della natura umana.

Moi-Je/Full Time Company-Fabian Thomé

Di Fabian Thomé

Con Benoit Couchot e Fabian Thomé

Musiche originali Woojae Park e Miguel Marín Pavon

Light design Gloria Montesinos

Costumi Jan-Jan Van Essche

Produzione Andrea Mendez Criado

durata 15′

Quando ci guardiamo, dimentico se sono io a guardarti o tu a guardare me.

L’idea che abbiamo di noi stessi non è quella di un organismo di cellule viventi, ma qualcosa di più. Siamo una costruzione mentale (o psicologica) di concetti astratti che si traduce in ciò che chiamiamo Io. Un Io che osserva se stesso, si riflette e si materializza nello sguardo dell’altro/a. Uno sguardo esterno che ci rispecchia e che è essenziale per procedere nella vita, ma che risulta spesso in squilibrio con il nostro ascolto interno. È nel giusto equilibrio tra l’attenzione verso ciò che proviene dall’esterno e l’ascolto di se stessi senza distrazioni esterne che si assicura una conoscenza completa di noi stessi come Essere nella sua totalità.

Martedì 24 ottobre ore 14.30 *

Assalto alle Alpi

Modelli di sviluppo e cambiamenti climatici

a cura del Dipartimento di Scienze dell’Università Degli Studi Roma Tre

L’incredibile quanto sconosciuta storia di Giacomo Fedriani e della sua creatura Viola St. Gréé, stazione di sci sorta negli anni 70 sulle Alpi Liguri. Promossa dai divi della nuova TV commerciale – Ivana Spagna, le Ragazze Drive Inn. il Mago Forest –, St. Gréé è stata un’operazione immobiliare di proporzioni faraoniche. Poi annegata nella pioggia. Un racconto divertente e amaro, che ci pone di fronte a una domanda cruciale: quale sarà il futuro delle Alpi?

Testi di Marco Albino Ferrari

Con Marco Albino Ferrari

Video di Andrea Azzetti

Martedì 24 ottobre ore 21:15

Mercoledì 25 ottobre ore 20:30

L’inganno felice

Farsa in un atto

Libretto di Giuseppe Maria Foppa

Musica di Gioachino Rossini

Trascrizione dalle fonti e revisione a cura di Luca Incerti

Isabella Miriam Albano, soprano

Bertrando Antonio Garès, tenore

Ormondo Giuseppe Toia, basso

Tarabotto Matteo Loi, basso

Batone Luigi De Donato, basso

Theresia Orchestra

Alessandro De Marchi, direttore

Giovedì 26 ottobre ore 20.30

AUDIENCE REVOLUTION

realizzato con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo dal vivo

direzione artistica Alessandra De Luca

Review Lab – laboratorio di critica teatrale e guida alla visione a cura di Antonio Audino

Director’s Room – incontri con le compagnie a cura degli studenti partecipanti al laboratorio di critica e guida alla visione

Promozione e comunicazione Irene Umili

Cosa vuol dire essere uno spettatore teatrale oggi? Perché è così difficile, soprattutto per un giovane, avvicinarsi e partecipare a un accadimento teatrale?

Per cercare di dare una risposta a queste domande, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium promuove “Audience Revolution”, un progetto di formazione e partecipazione del giovane pubblico realizzato con il sostegno del Mic / Direzione Generale Spettacolo dal Vivo a valere sul Fus.

Il progetto è costruito non solo per le nuove generazioni, ma con le nuove generazioni, con l’obiettivo di rendere i giovani spettatori dei soggetti attivi e consapevoli, partecipi dell’esperienza teatrale come momento di costruzione di coscienza critica e di aggregazione sociale e culturale. Il fine è quello di stabilire un rapporto di dialogo e fiducia tra il pubblico, l’istituzione teatrale e gli artisti, attraverso un percorso laboratoriale e di incontri articolato intorno ai quattro spettacoli in calendario.

El alimento de las moscas

Kabia Teatro/ Teatre de l’Enjòlit

Texto Eusebio Calonge

Dirección y espacio escénico Borja Ruiz

Interpretación Arnau Marín

Ayudantía de dirección Núria Serra

Canto (voz en off) Yolanda Bustillo

Espacio sonoro Roger Marín

Diseño de iluminación David Alcorta (AAI)

Vestuario Azegiñe Urigoitia

Fotografía Aleix Marín

Cartel Ane Pikaza

Diseño de dosier Pol Marín

Construcción de la escenografía Joseba Uríbarri y May Servicios para Espectáculos

Venerdì 27 ottobre ore 16.30 *

Vite in musica- Proiezioni e incontri sui biopic musicali

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

da un’idea di Luca Aversano, Enrico Carocci

In collaborazione con Vito Zagarrio, Matteo Santandrea

Il progetto #viteinmusica, alla sua quarta edizione, s’incentra sul complesso rapporto che da sempre lega il cinema alla musica.

Ciascuna proiezione, cui si potrà assistere gratuitamente, sarà pertanto preceduta da un seminario aperto al pubblico, che avrà inizio alle ore 16.30.

Ciascuna proiezione, cui si potrà assistere gratuitamente, sarà pertanto preceduta da un seminario aperto al pubblico, che avrà inizio alle ore 16.30.

Domenica 29 ottobre ore 18.00

FLAUTISSIMO

Gentiluomo in mare

di Herbert Clyde Lewis

con Maria Paiato

prima a Roma

Un libro memorabile, e quasi perduto; sepolto per decenni, come il suo sfortunato autore

newyorchese, Herbert Clyde Lewis (1909-50), morto stremato, solo e forse suicida.

La narrazione di un giorno, un’avventura in mare, l’ultima di Henry Preston Standish. Dall’alba al tramonto.

Proprio come in un parallelismo di perfetta poesia la metafora di un’intera vita si definisce tra

un’alba, la nascita, e un tramonto, la morte.

Ma da dove fugge Standish? Dalla pena moderna del vivere. Egli soffre della malattia del puro rifiuto: «Non aveva voglia di mangiare, non aveva sete, non aveva brame sessuali, ne aveva abbastanza di alcol e nicotina. Non aveva voglia di fare ginnastica e di sicuro non aveva voglia di poltrire o dormire».

La fuga da quell’inerzia si tramuta, beffardamente, in dramma e in farsa. Nella

solitudine del nulla oceanico, la mente del naufrago è prodiga di rappresentazioni indulgenti, di nostalgie, di risentimenti e illusioni

In quell’immersione di vita, fisica e simbolica, il gentiluomo H.P.Standish dovrà venire

progressivamente a patti con la propria fine.

Perfetto epilogo di una perfetta poesia.

Un monologo denso e intenso, come solo l’acqua dell’oceano può diventare.

Lunedì 30 ottobre ore 20.30 *

Custodi consapevoli della legalità: riflessioni e prospettive future

Alla presenza del Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci e della Prorettrice vicaria Anna Lisa Tota. Proiezione del film “Lea” di Marco Tullio Giordana alla presenza della sceneggiatrice Celeste Costantino e dell’’Avv. Enza Rando di Libera.

Martedì 31 ottobre ore 20.30 *

Kick Off Meeting

Università, scuole e territorio in rete per il patrimonio culturale materiale e immateriale: partecipazione, inclusione, valorizzazione

con la partecipazione dei rappresentanti di 32 atenei italiani

Progetto POT (Piani Orientamento e Tutorato, Ministero dell’Università e della Ricerca)

Coordinamento Università Roma Tre

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA NOVEMBRE 2023

Venerdì 3 novembre ore 15.00

Costituente per la città

Roma, che ne facciamo?

Progetti e alternative

Ente promotore Roma Ricerca Roma.

Domenica 5 novembre ore 18.00

AUDIENCE REVOLUTION

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Spettacolo dal Vivo

direzione artistica Alessandra De Luca

Review Lab – laboratorio di critica teatrale e guida alla visione a cura di Antonio Audino

Director’s Room – incontri con le compagnie a cura degli studenti partecipanti al laboratorio di critica e guida alla visione

Promozione e comunicazione Irene Umili

Divine

Di e con Danio Manfredini

Liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet Nostra signora dei fiori

Lunedì 6 novembre ore 16.30 *

Vite in musica – Proiezioni e incontri sui biopic musicali

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

ideato da Luca Aversano ed Enrico Carocci

Il progetto #viteinmusica, alla sua quarta edizione, s’incentra sul complesso rapporto che da sempre lega il cinema alla musica.

Attraverso una serie di incontri trasversali ai diversi generi della storia musicale, la rassegna propone un percorso che muove dai protagonisti classici fino ai divi del rock, assegnando particolare risalto alle relazioni tra regia e composizione, tra genere e profilo musicale, con riferimento sia alla specificità dei film stessi, sia alle vicende che hanno legato grandi registi e grandi compositori e musicisti.

Ciascuna proiezione, cui si potrà assistere gratuitamente, sarà pertanto preceduta da un seminario aperto al pubblico, che avrà inizio alle ore 16.30.

Martedì 7 e mercoledì 8 novembre

Festival Interazioni

Giovedì 9 novembre ore 20.30

Roma Tre Orchestra

La gloria del Barocco

in collaborazione con Reale Ambasciata di Norvegia

L. Boccherini: sonata n. 2 in do maggiore G.6 per due violoncelli

A. Vivaldi: sonata n. 5 in mi minore op. 14 RV 40 per due violoncelli

A. Vivaldi: Concerto in sol minore per due violoncelli RV 531

L. Boccherini: Concerto per violoncello n. 9 in si bemolle maggiore G. 482

E. Grieg: Holberg suite op. 40

Tiril Holand – Alessandro Guaitolini, violoncello solista

Alessandro Alonzi, direttore e cembalo

Il concerto propone un viaggio alla scoperta di due dei più grandi compositori del periodo barocco, Luigi Boccherini e Antonio Vivaldi. Boccherini, nato a Lucca nel 1743, è considerato uno dei maggiori violoncellisti e compositori della storia. Le sue sonate e concerti per violoncello sono tra le opere più belle e rappresentative del repertorio barocco.

Sabato 11 novembre ore 20.30

AUDIENCE REVOLUTION

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Spettacolo dal Vivo

direzione artistica Alessandra De Luca

Review Lab – laboratorio di critica teatrale e guida alla visione a cura di Antonio Audino

Director’s Room – incontri con le compagnie a cura degli studenti partecipanti al laboratorio di critica e guida alla visione

Promozione e comunicazione Irene Umili

Gli altri

Indagine sui nuovissimi mostri

Kepler-452

Drammaturgia e regia Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio

Ideazione tecnica Andrea Bovaia

Coordinamento Roberta Gabriele

In scena Nicola Borghesi

Con il contributo di Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Con il sostegno di L’Arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale – Centro di

Residenza Emilia-Romagna

Con il sostegno di Agorà/Unione Reno Galliera

E con il patrocinio di Amnesty International

Domenica 12 novembre ore 18.00

FLAUTISSIMO

Storie sconcertanti

di e con Dario Vergassola

Dopo anni di bizzarre interviste a personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo, Dario

Vergassola ha iniziato ad intervistare anche altri esseri viventi trovando nella natura esempi di grande virtù.

Lo spettacolo nasce dal libro scritto dallo stesso Vergassola “Storie inventate di un mondo

immaginario”, dove l’autore dà la voce a animali acquatici, veri o immaginari, che mettono qui in scena le loro storie d’amore impossibili, le loro tirate ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate avventure

Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le nostre

convinzioni, farci riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia.

Tutto l’infinito repertorio di domande/battute (e relative risposte) viene riproposto in uno spettacolo dal ritmo così serrato ed incalzante che si rischia di perdersi in un esilarante sconcerto.

Lunedì 13 novembre ore 16.30 *

Vite in musica – Proiezioni e incontri sui biopic musicali

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

ideato da Luca Aversano ed Enrico Carocci

Il progetto #viteinmusica, alla sua quarta edizione, s’incentra sul complesso rapporto che da sempre lega il cinema alla musica.

Attraverso una serie di incontri trasversali ai diversi generi della storia musicale, la rassegna propone un percorso che muove dai protagonisti classici fino ai divi del rock, assegnando particolare risalto alle relazioni tra regia e composizione, tra genere e profilo musicale, con riferimento sia alla specificità dei film stessi, sia alle vicende che hanno legato grandi registi e grandi compositori e musicisti.

Ciascuna proiezione, cui si potrà assistere gratuitamente, sarà pertanto preceduta da un seminario aperto al pubblico, che avrà inizio alle ore 16.30.

Da sabato 18 a giovedì 23 novembre

Palladium Film Festival – CineMaOltre

a cura di Vito Zagarrio e Christian Uva

Mercoledì 22 a giovedì 23 novembre ore 20.30 *

Convegno Internazionale di Studi Cinematografici

a cura di Ilaria A. De Pascalis e Marta Perrotta

Sabato 25 novembre ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Talos – Arkadi Zaides

nell’ambito di Focus on Arkadi Zaides

alle ore 17.30 precede lo spettacolo un incontro con l’artista realizzato in collaborazione con Fondazione Roma 3 Teatro Palladium, Short Theatre e ONG Open Arms

TALOS: Una performance che esamina la relazione tra movimento, tecnologie e futuro dei confini.

Che tipo di coreografia nasce in prossimità dei confini? Quali strategie di restrizione definiscono il movimento? La performance esplora un sistema dinamico di azione e reazione, limitazione e trasgressione, stasi e mobilità. L’opera è una risposta a TALOS, un progetto di ricerca finanziato dall’UE nel campo dell’applicazione della sicurezza, per il quale è stato progettato un sistema avanzato per la protezione dei confini terrestri europei. TALOS è stato un progetto collaborativo che ha coinvolto quattordici istituzioni di dieci Paesi e che è stato condotto ufficialmente tra il 2008 e il 2013. Ha portato alla concezione di un sistema di sorveglianza che potesse essere rapidamente dispiegato in qualsiasi luogo. Questo sistema doveva essere basato su robot mobili e semi-autonomi che pattugliassero le aree di confine e acquisissero una presenza fisica e performativa. Il progetto TALOS non è mai stato lanciato ed è rimasto un esperimento, un test e una dimostrazione di capacità tecnologiche. Arkadi Zaides ha riunito un team di coreografi, drammaturghi e videoartisti per sviluppare una performance che metta in discussione tale progetto. Durata 60 min

26 novembre ore 18.00

FLAUTISSIMO

Cuore meridiano – Radiodervish

Un tributo ai venticinque anni trascorsi dalla pubblicazione del loro primo album, “Lingua contro lingua”. In questo straordinario viaggio musicale, la band celebra il proprio percorso artistico eseguendo i brani più rappresentativi di questa lunga e significativa carriera. “Cuore Meridiano” è un’immersione profonda nei labirinti della memoria personale e collettiva, un tentativo di catturare il contrappunto musicale dei grandi cantautori mediterranei che hanno ispirato il loro stile musicale: Georges Moustaki, Fabrizio De André, Idir, Domenico Modugno, Mikis Theodorakis, Fairuz, Marcel Khalife, Franco Battiato, e molti altri.

Non solo un concerto dunque, ma un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, un’ode alla forza evocativa della musica mediterranea e un tributo ai maestri che hanno illuminato il cammino dei Radiodervish. In questo progetto, la band si unisce al passato e al presente, creando un’esperienza musicale che affonda le radici nella tradizione ma continua a evolversi e ad ispirare. Un omaggio alla musica, alla cultura e all’anima del Mediterraneo.

Lunedì 27 novembre ore 16.00/18.00

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

A cura di ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Alone in the multitude – Salvo Lombardo/Chiasma

Performance one to one

Ideazione e Performance: Salvo Lombardo.

Musica: Ka Moma.

Elaborazioni sonore: Salvo Lombardo

Produzione: Chiasma

Con il supoorto di MIC – Ministero della Cultura

in collaborazione con Scenario Pubblico / Centro di rilevante interesse nazionale per la Danza; Nano Festival \ Farm Cultural Park Favara.

Lunedì 27 novembre ore 16.30 *

Vite in musica – Proiezioni e incontri sui biopic musicali

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

ideato da Luca Aversano ed Enrico Carocci

Il progetto #viteinmusica, alla sua quarta edizione, s’incentra sul complesso rapporto che da sempre lega il cinema alla musica.

Attraverso una serie di incontri trasversali ai diversi generi della storia musicale, la rassegna propone un percorso che muove dai protagonisti classici fino ai divi del rock, assegnando particolare risalto alle relazioni tra regia e composizione, tra genere e profilo musicale, con riferimento sia alla specificità dei film stessi, sia alle vicende che hanno legato grandi registi e grandi compositori e musicisti.

Ciascuna proiezione, cui si potrà assistere gratuitamente, sarà pertanto preceduta da un seminario aperto al pubblico, che avrà inizio alle ore 16.30.

Martedì 28 novembre ore 9.30 e 11.30

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Diario di un brutto anatroccolo – Compagnia Factory Transadriatica

Da H.C. Andersen

Di Tonio De Nitto

Con Benedetta Pati, Francesca De Pasquale, Luca Pastore E Fabio Tinella

Collaborazione Al Movimento Coreografico Annamaria De Filippi

Musiche Originali Di Paolo Coletta

Scene Di Roberta Dori Puddu

Costruzione Oggetti Scenici Luigi Conte

Costumi Di Lapi Lou Sarta Maria Rosaria Rapanà

Luci Di Davide Arsenio

Regia Di Tonio De Nitto

una produzione Factory Compagnia Transadriatica TIR Danza Fondazione Sipario Toscana

Mercoledì 29 novembre ore 9.30 e 10.30

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

L’arcobaleno di Bianca – Compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica

Regia e danza: Serena Marossi

Scenografie: Claudia Broggi

Disegno luci: Simone Moretti

Riadattamento oggetti di scena: Margherita Moncalvo

Musiche originali: Marco Bonati, Paolo Ferrario ésprit machiniste

Costumi: Atelier Moki

cura della produzione: Raffaella Basezzi

in collaborazione con Valeria Frabetti – La Baracca Testoni Ragazzi (BO)

Co-produzione CSC ANYMORE /FESTIVAL DANZA ESTATE

Giovedì 30 novembre ore 20.30

AUDIENCE REVOLUTION

realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Spettacolo dal Vivo

Étoile e Star – dittico

Essere umani da molto vicino

Étoile

con Stefano Vercelli

creazione Stefano Vercelli / Rita Frongia

drammaturgia Rita Frongia

produzione Artisti Drama

con la collaborazione di Armunia

Star

con Teri Weikel

drammaturgia e regia Rita Frongia

luci Daniele Ferri

co-produzione Artisti Drama, Versiliadanza, Fondazione Armunia, Teatro delle Moire

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA DICEMBRE 2023

Venerdì 1 dicembre ore 21.00

FLAUTISSIMO

Lettura clandestina. La solitudine del satiro

di Ennio Flaiano

Produzione AidaStudioProduzioni

Ideazione a cura di Fabrizio Bentivoglio

In collaborazione con Bubba Music

Ideazione a cura di Fabrizio Bentivoglio

con Fabrizio Bentivoglio

contrabbasso Ferruccio Spinetti

Ennio Flaiano è stato protagonista assoluto della vita intellettuale italiana. I suoi motti hanno

decostruito meticolosamente la società italiana dalla fine della guerra fino agli anni ’70, per

raffigurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù.

Lettura clandestina restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, letti da Fabrizio Bentivoglio e accompagnati del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontare la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia.

Domenica 3 dicembre ore 20.30

Callas Cantata

realizzato con il contributo del MiC – Direzione generale spettacolo

ideato da Luca Aversano e Jacopo Pellegrini

Per i 100 anni dalla nascita di Maria Callas (New York 2 dicembre 1923), il Teatro Palladium dedica l’intero mese al progetto “Callas cantata”: una serie di appuntamenti ed eventi interdisciplinari per omaggiare la grande artista, raccontandone la rivoluzione nel canto e nel ruolo sociale della donna, portando in scena e in momenti di scambio didattico e divulgativo la grandezza di un’icona femminile del XX secolo, con la sua forza interpretativa, le sue innovazioni, l’estensione vocale e la capacità di far incontrare stili, stilemi e arti.

A partire dal 3 dicembre, la divina Callas sarà ricordata in una serie di incontri che, in linea con lo spirito transdisciplinare nel Teatro Palladium, vedrà momenti di spettacolo – il 3 dicembre con la prima assoluta di una cantata da camera ispirata alla vita e al personaggio di Maria Callas, scritta dal poeta contemporaneo Valerio Magrelli, musicata da Bruno Moretti e Franco Piersanti ed eseguita dalla Roma tre Orchestra -; una giornata di studi sul tema della voce e della musica nelle arti contemporanee, a partire proprio dalla rivoluzione che la grande artista rappresentò nel canto e non solo nel XX secolo; un ciclo di incontri e iniziative per far conoscere meglio e in maniera interdisciplinare e divulgativa il “fenomeno Callas”, raccontandone non solo la forza e la personalità musicale, ma anche il suo ruolo di icona di genere.

Lunedì 4 dicembre ore 20.30

Luciano Bianciardi

Una delle avventure letterarie e umane più significative del ‘900

Interventi di Donato di Stasi – filosofo; D’Amicis – Radio tre; Maria Jatosti – scrittrice; Monica Venturini – Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre; Francesco Piccolo – scrittore, sceneggiatore, regista.

Interventi musicali e teatrali a cura di: Benny Penazzi; Andrea Tidona; Giuliana Adezio

Venerdì 8 dicembre ore 20.30

L’imperatore di Atlantide

Opera in un atto

Libretto: Petr Kien

Musica: Viktor Ullmann

Interpreti: Mattia Rossi, Spartak Sharikadze, Arturo Espinosa, Nicola Straniero, Eduardo Niave, Valentina Gargano, Mariam Suleiman, Ekaterine Buachidze Reate Festival Modern Ensemble.

Direttore: Sieva Borzak

Regia: Cesare Scarton

Sabato 9 dicembre ore 16

Flautissimo Festival

Concerti da camera per flauto

Qual è il confine tra realtà e sogno? Nessun altro strumento meglio del flauto ha esplorato questo terreno, alla sua voce sono state affidate alcune delle pagine più belle della letteratura musicale classica e non. Due giornate intense di concerti e masterclass con i più importanti maestri provenienti da tutto il mondo.

Alle masterclass sarà possibile accedere con il biglietto di un concerto.

Concerti da camera

Sabato 9 dicembre 2023

Ore 16,00

Bianca Fiorito, flauto

Emily Beynon, flauto

Andrew West, pianoforte

Ore 18,00

Riccardo Ghiani, flauto

Francesca Carta, pianoforte

Juliette Hurel, flauto

Helène Couvert, pianoforte

Ore 21,00

Julien Beaudiment, flauto

Sebastian Jacot, flauto

Sophie Labandibar, pianoforte

Masterclass

Sabato 9 Dicembre

11,00

Silvia Carreddu

11,30

Silvia Carreddu

12,00

Julien Beaudiment

12,30

Julien Beaudiment

Domenica 10 dicembre ore 15

Flautissimo Festival

Concerti da camera per flauto

Concerti da camera

Domenica 10 dicembre 2023

Ore 15,00

Andrea Oliva, flauto

Adriana Ferreira, flauto

Marco Grisanti, pianoforte

Ore 17,00

Andrea Manco, flauto

Mario Caroli, flauto

Sara Matteo, pianoforte

Ore 19,00

Matvey Demin, flauto

Silvia careddu, flauto

Francesca Carta, pianoforte

Masterclass

Domenica 10 Dicembre

09,15

Gareth McLearnon

10,30

Emily Beynon

11,00

Andrea Manco

11,30

Sebastian Jacot

12,00

Mario Caroli

Lunedì 11 dicembre ore 16.00/18.00

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

A cura di ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Alone in the multitude – Salvo Lombardo/Chiasma

Performance one to one

Ideazione e Performance: Salvo Lombardo.

Musica: Ka Moma.

Elaborazioni sonore: Salvo Lombardo

Produzione: Chiasma

Con il supoorto di MIC – Ministero della Cultura

in collaborazione con Scenario Pubblico / Centro di rilevante interesse nazionale per la Danza; Nano Festival \ Farm Cultural Park Favara.

Martedì 12 dicembre 2023 ore 9.30 e 11.30

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

a cura di ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

PARLAMI TERRA – Compagnia TeatroViola/Cranpi

Drammaturgia e regia Federica Migliotti

collaborazione alla creazione e coreografie Damiano Ottavio Bigi

con Gaia Tinarelli

animatore oggetti di scena Anton De Guglielmo

musiche Michele Moi

elaborazioni sonore Valerio Camporini Faggioni

luci Marco Guarrera

costumi Nika Campisi

realizzazione cassettiera Adriano De Ritis

collaborazione artistica Chiara De Bonis

foto di scena Laila Pozzo

produzione Cranpi, MAT-Movimenti Artistici Trasversali, Compagnia TeatroViola con il contributo di MiC – Ministero della Cultura

con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Villa Pamphili e di Casa Laboratorio di Cenci e Ravenna Teatro per la residenza artistica a Vulkano.

Mercoledì 13 dicembre 2023 ore 9.30 e 11.30

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

a cura di ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

COMETA – Roser Lòpez Espinosa/Vorpormmeern tanz an

Di Roser López Espinosa & Vorpommern tanzt an

Concept e coreografia: Roser López Espinosa

Creato con: Nora Baylach

Performer: Nora Baylach / María Arronis

Musiche originali: Mark Drillich Costumi: Åsa Gjerstad Dramaturgy: Katarina Pejović

Set design: Roser López Espinosa Luci: Jou Serra

Progetto educativo: Perform[d]ance

Co-produzione: Vorpommern tanzt an – TANZPAKT Stadt-Land-Bund (Germany)

In collaborazione con Mercat de les Flors (Barcelona), La Caldera (Barcelona) and laSala (Sabadell)

Giovedì 14 dicembre e venerdì 15 dicembre

Vestiti della vostra pelle

Un atelier creativo guidato da Andrea Cosentino inserito nel progetto “Per un teatro necessario” di Sapienza Università di Roma, diretto dal prof. Guido Di Palma. Realizzato in collaborazione con CREA – Nuovo Teatro Ateneo e Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

Sabato 16 dicembre ore 20.30

Movie to music

Premio ai miglior film di argomento musicale

realizzato con il contributo del MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

direzione artistica Paola Casella

Martedì 19 e mercoledì 20 dicembre ore 20.30

CANTATA CONTRO LA GUERRA

verso La Dolorosa, Prove Aperte

Di Cristian Ceresoli

con Silvia Gallerano voce, Fabio Monti voce, Gianluca Casadei fisarmonica, musica di A. Pizzicato, G. Casadei, C. Ceresoli, S. Piro, C. Vetrone, S. Gallerano, F. Monti coro delle adolescenti Lara Ceresoli, Francesca Barba, Anna Maschietti con la partecipazione straordinaria di Francesca Olivia Risoli, direttore Stefano Piro

Una iniziativa di Spin Time realizzata da Frida Kahlo Productions, PAV, Teatro di Dioniso, Produzioni Fuorivia

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA GENNAIO 2023

Venerdì 12 gennaio ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Dance is not for us

Omar Rajeh

Prima Nazionale

Concept e coreografia Omar Rajeh

Assistente coreografa Mia Habis

Drammaturgia Peggy Olislaegers

Musiche Joss Turnbull, Charbel Haber

Light design e direzione tecnica Christian François

Una produzione Maqamat | Omar Rajeh

Domenica 21 gennaio ore 18.00

Eleonora Duse e Arrigo Boito: un amore

Scritto da Melania Fiore

Con Melania Fiore e Giuseppe Argirò

Regia: Giuseppe Argirò

Mercoledì 24 gennaio ore 20.30

Gli angeli della notte

Di e con Alessio De Caprio

Martedì 30 gennaio ore 20.30

ROMA TRE ORCHESTRA

L’arte di Luigi Piovano

D. Shostakovich: Concerto per violoncello n. 1 in mi bemolle maggiore, op. 107

L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Luigi Piovano, violoncello solista e direttore

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA FEBBRAIO 2023

Giovedì 1 febbraio ora 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Sista

Simona Bertozzi

Produzione Balletto Teatro di Torino

Coreografia Simona Bertozzi

Danzatrici Marta Ciappina e Viola Scaglione

Musica The Slits, Francesco Giomi, Jason Sharp

Light design Simona Gallo

Editing voce Roberto Passuti

Costumi Born to be Reborn Lab

Parole Marta Ciappina e Viola Scaglione

Con il supporto di Lavanderia a Vapore, Collegno (TO)

Progetto realizzato in prima fase con MilanOltre Festival

e

Op. 22 No. 2

Alessandro Sciarroni

Di Alessandro Sciarroni

con Marta Ciappina

musiche Jean Sibelius (Op. 22 No. 2, “Tuonelan joutsen”)

costumi Ettore Lombardi

promozione Lisa Gilardino

produzione esecutiva Chiara Fava

direzione tecnica Valeria Foti

commissionato da Festival Bolzano Danza | Tanz Bozen

produzione MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, Corpoceleste_C.C.00#

in co-production con Festival Bolzano Danza | Tanz Bozen

con il supporto di NOI Techpark Südtirol / Alto Adige

Martedì 2, 9, 16, 23 febbraio ore 19.00

Le parole non bastano

Libri in dialogo con la musica (III Edizione)

A cura di Luca Aversano e Mariolina Venezia

Domenica 18 febbraio ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Fàtico

Irene Russolillo

Prima assoluta

Progetto coreografico e vocale di Irene Russolillo

Composizione e disegno del suono di Edoardo Sansonne

Prodotto da ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

e

Denti

Piergiorgio Milano

Coreografia Piergiorgio Milano

Performer Piergiorgio Milano

Consiglieri artistici Brune Campos, Claudio Stellato.

Musica “Mi par d’udir ancora” composta da Georges Bizet, cantata da Enrico Caruso; “Il walzer di un giorno” composta e cantata da Gian Maria Testa.

Mercoledì 21 febbraio ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

White out

Piergiorgio Milano

Creazione, direzione e coreografia Piergiorgio Milano

Performer Javier Varela Carrera, Luca Torrenzieri, Piergiorgio Milano

Design luci Bruno Teusch

Sound design Federico Dal Pozzo

Soundtrack Piergiorgio Milano

Costumi Raphaël Lamy, Simona Randazzo, Piergiorgio Milano

Scenografia Piergiorgio Milano

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA MARZO 2023

da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo

Overground

La scena del teatro emergente – II Edizione

in collaborazione con i docenti di teatro del Dams dell’Università Roma Tre

Nell’ambito del progetto Audience Revolution

realizzato con il contributo del MiC

da martedì 5 a giovedì 7 marzo e 27 marzo *

Herencias

Scritture di memoria e identità

Coordinatore del progetto Simone Trecca

Coordinatore eventi Ferdinando Ceriani

Organizzazione Francesca Leonetti, Susanna Nanni, Carlotta Paratore

Segreteria organizzativa: Amy Bernardi

Martedì 5 marzo ore 20.00 *

Rukeli

di Carlos Contreras Elvira (Spagna)

Spettacolo preceduto da un incontro con l’autore alle ore 18.30

Mercoledì 6 marzo ore 20.00 *

Contro l’oblio

a partire da testi di Nieves Rodríguez Rodríguez (Spagna)

Spettacolo preceduto da un incontro con l’autore alle ore 18.30

Giovedì 7 marzo ore 20.00 *

Monologhi

A partire da testi del Teatro por la identidad (Argentina)

Spettacolo preceduto da un incontro con l’autore alle ore 18.30

Sabato 9 marzo ore 20.30 e domenica 10 marzo ore 18.00

LidOdissea

Compagnia Berardi Casolari

testo e regia Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari

con la collaborazione di César Brie

con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Ludovico D’Agostino, Silvia Zaru

elaborazioni musicali Ludovico D’Agostino

disegno Luci e direzione tecnica Mattia Bagnoli

costumi Giada Fornaciari

decorazioni di scena Sara Paltrinieri

organizzazione Benedetta Pratelli

Produzione IGS APS, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Teatro Stabile Friuli-Venezia Giulia, Manifatture

Teatrali Milanesi – MTM Teatro, Accademia Perduta – Romagna Teatri SCRL, Comune di Bassano del Grappa

Con il sostegno del MiC – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO e del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), Comune di Sansepolcro.

Si ringrazia il Teatro dei Venti

Giovedì 14 marzo ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Go figure

Sharon Fridman

Coreografia e direzione artistica Sharon Fridman

Assistente alla direzione artistica Tamar Mayzlish

Interpreti Shmuel Dvir Cohen, Tomer Navot

Musica Noam Helfer

Luci Yaron Abulafia

Costumi Miki Avni

Coproduzione Oriente Occidente, Mash Dance House Jerusalem. Con il supporto di Consiglio della Lotteria d’Israele per la cultura e l’arte, Ministro israeliano per la cultura e lo sport, Comunidad de Madrid, INAEM, Ayuntamiento de Pinto. Go Figure è stato sviluppato a partire dal progetto Shape on us di Sharon Friedman, creato per Vertigo – Power of balance.

Con il supporto di AC/E – Acción Cultural Española, Instituto Cervantes Milán, Ambasciata di Israele, Fondazione CARITRO

Sabato 16 marzo ore 20.30 e domenica 17 marzo ore 18.00

Cirano deve morire

di Leonardo Manzan, Rocco Placidi

regia Leonardo Manzan

con Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini

musiche originali di Franco Visioli e Alessandro Levrero eseguite dal vivo da Filippo Lilli

fonico Valerio Massi

luci Simone De Angelis, Giuseppe Incurvati

scene Giuseppe Stellato

costumi Graziella Pepe

produzione nuovo allestimento 2022 La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Elledieffe, Fondazione Teatro della Toscana

da martedì 19 marzo a domenica 24 marzo

DAMS Music Festival

III edizione – Direzione artistica Luca Aversano

Martedì 26 marzo ore 20.30

ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza

Solo Goldberg Variations

Virgilio Sieni / Andrea Rebaudengo

Coreografia, spazio e luci Virgilio Sieni

con

Virgilio Sieni (danza)

Andrea Rebaudengo (pianoforte)

Musiche J.S. Bach, Variazioni Goldberg

Produzione

Compagnia Virgilio Sieni

In collaborazione con

Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona

Festival Oriente Occidente

con il contributo di MIC, Regione Toscana, Comune di Firenze

Mercoledì 27 marzo ore 20.30 *

Herencias

Scritture di memoria e identità

Coordinatore del progetto Simone Trecca

Coordinatore eventi Ferdinando Ceriani

Organizzazione Francesca Leonetti, Susanna Nanni, Carlotta Paratore

Segreteria organizzativa: Amy Bernardi



Presas

di Ignacio del Moral e Verónica Fernández

lo spettacolo è preceduto da un incontro con l’autore alle ore 18.30

TEATRO PALLADIUM IL PROGRAMMA APRILE 2023

Sabato 6 aprile ore 16.30 *

Teatro Palladium

Vent’anni nel presente

Eventi di chiusura del ventennale del Teatro Palladium – Università Roma Tre