Villa Maraini a Roma è un luogo da visitare non solo per la sua bellezza architettonica ma anche per il panorama mozzafiato

Avete mai sentito parlare della Villa Maraini? E’ uno dei tesori di Roma, un luogo di scambio tra la cultura svizzera e italiana. La sua origine risale al 19esimo secolo quando Emilio Maraini, re dello zucchero in Italia, decise di avviare il progetto.

Dove si trova Villa Maraini a Roma?

Villa Maraini a Roma è stata costruita tra il 1903 e il 1905, su incarico di Emilio Maraini, si trova nel quartiere Ludovisi, tra Via Veneto e la scalinata di Piazza Spagna.

Origine e architettura della Villa

All’inizio del Novecento viene realizzata la Villa Maraini la quale architettura prende spunto da quelle del Rinascimento e del Barocco. Si tratta di un’imponente dimora signorile dallo stile eclettico, completamente diversa dagli edifici costruiti nello stesso quartiere come alloggio alla nuova classe medio-alta di impiegati.

La Villa è costituita da tre piani nelle cui facciate si sovrappongono colonne, rilievi, sporgenze e forme destinate a fornire un carattere signorile ed elegante alla villa. Gli spazi interni come le pareti, soffitti e scale sono ricchi di decorazioni, stucchi, colonne, affreschi e arazzi, che variano da una sala all’altra, volte ad offrire un spazio aristocratico al nuovo re dello zucchero.

La ricerca stilistica, i riferimenti storici, la ricchezza degli ornamenti e del materiale lasciano il segno e continuano a farlo con ogni visitatore che vi giunge proprio perché resta esterrefatto da così tanta bellezza e raffinatezza.

Il panorama mozzafiato

Villa Maraini non solo è una dimora storica dallo stile unico e ineguagliabile ma anche un luogo con una delle terrazze panoramiche più alte della città eterna. Vi è una vista unica dal terrazzo della torre che si alza 26 metri sopra la residenza.

Dalla coltura alla cultura

Nel 1946 la Confederazione dalla contessa Carolina Maraini-Sommaruga ha ricevuto il possesso della Villa così da metterla al servizio della cultura come segno di collaborazione tra la Svizzera e l’Italia. Da allora ospita l’Istituto svizzero, incaricato di adempiere questo mandato.

Tuttavia, la Villa Maraini non non è nata come luogo di cultura ma di coltura della barbabietola e della produzione di zucchero in Italia, ad opera di Emilio Maraini.

