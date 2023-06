Via Asiago torna a respirare dopo la fine della trasmissione Viva Rai 2 di Fiorello che avrebbe rivelato dettagli interessanti al riguardo

Viva Rai 2 è terminato da qualche giorno e Via Asiago può tornare a rilassarsi dopo mesi di confusione e sveglie all’alba. Infatti, nel corso della durata della trasmissione sono stati tanti i cittadini romani che si sono lamentati per il baccano legato al programma di Fiorello che, senza dubbio, ha tolto qualche ora di sonno a chi abita da quelle parti.

Via Asiago libera e più costosa dopo Viva Rai 2

Dopo mesi al centro del mirino, Via Asiago ha una nuova luce ed oggi chiunque volesse comprare casa da quelle parti deve sapere che il costo di un’abitazione è aumentato del 10%. Tale notizia è legata, senza dubbio, al fatto che il quartiere ha fatto da cornice al programma di Fiorello Viva Rai 2. Infatti, un professionista del settore ha spiegato:

Se prima dire via Asiago si intendevano case vicine a polverosi uffici Rai, ora viene percepita come una via piena di artisti, belle donne, celebrità, risate, allegria e creatività

Inoltre, nonostante le lamentele avvenute nei mesi scorsi Fiorello avrebbe confessato che, durante l’ultima puntata di Viva Rai 2, i cittadini si sarebbero affacciati ed avrebbero applaudito sui balconi. Che si è trattato di un gesto ironico o di rispetto e ammirazione per il conduttore e tutti coloro che hanno lavorato al progetto non c’è dato saperlo, ma una cosa è certa: il destino della trasmissione è nelle loro mani.

Infatti, proprio Fiorello avrebbe affermato:

Se potremo rimanere su Via Asiago si rifarà, in caso contrario Viva Rai2 rimarrà un’esperienza unica

Dunque, non ci resta che attendere ancora un po’, prima di scoprire cosa succederà in Via Asiago, a Fiorello e al suo programma che ha ottenuto importanti risultati e un grande successo.

