Uniqlo sta per arrivare a Roma, ecco quando è prevista l’apertura del locale: dettagli e curiosità sul nome

Avete mai sentito parlare di Uniqlo? E’ uno dei più grandi negozi di abbigliamento, un noto brand giapponese. Molto conosciuto in tutto il mondo, l’azienda sta per arrivare anche dalle nostre parti. Infatti a Roma è prevista un’apertura prossimamente.

Uniqlo Roma, quando e dove è prevista l’apertura

Nel 2019 Uniqlo ha aperto a Milano e tra poco arriverà anche a Roma. L’apertura è prevista a primavera ma non vi è ancora una data esatta.

“Capi semplici e di alta qualità da indossare in ogni occasione in cui bellezza e praticità si fondono: dettagli innovativi, studiati in base alle esigenze della vita di tutti i giorni, in costante evoluzione per uno stile senza tempo. Questa è la nostra filosofia: il LifeWear – ha riferito il CEO Yanai – Ti racconteremo Roma e il LifeWear attraverso gli occhi dei romani per accompagnarti in una città dalle mille sfaccettature, a partire dai nostri valori giapponesi“.

Il punto vendita aprirà nella famosa galleria Alberto Sordi ed attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione.

Uniqlo Roma apertura, il dettaglio sul nome che nessuno conosce

Il primo negozio Uniqlo fu aperto da Tadashi Yanai nel 1984 a Hiroshima con il nome “Unique Clothing Warehouse”. Soltanto quattro anni dopo, nel 1988 venne registrato il brand come “UniClo”, con l’intento di sottolineare i due aspetti fondamentali del brand: l’unicità e l’abbigliamento.

L’addetto alla registrazione del marchio, però, ha sostituito la C con la Q trasformando, quindi, il nome in UNIQLO. L’errore, tuttavia, ha reso ancora più particolare il brand che oggi possiede più di duemila negozi sparsi nel mondo.

Uniqlo, perché è un brand vincente

Sono tanti i i motivi per cui Uniqlo è un brand vincente e sempre sul pezzo, in particolare sono due gli aspetti da non sottovalutare: in primo luogo, non si tratta soltanto di un marchio ma di un modo di concepire la moda e di adattare il proprio stile ad ogni situazione.

Sempre legato allo stile, la filosofia UNIQLO fa sì che il consumatore possa definire il suo, abbinando indumenti universali e semplici, così da esaltare la propria personalità, mettendo alla prova il proprio io, facendo uscire fuori la vera identità delle persone: “Noi riteniamo che l’individualità non provenga dai vestiti, ma dalle persone che li indossano”, afferma il CEO Yanai.

FOTO: SHUTTERSTOCK