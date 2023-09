Restà al verde è una delle espressioni del dialetto romano più conosciute e popolari: cosa significa e altre curiosità sul detto

Che il dialetto romano sia ricco di modi di dire ed espressioni popolari è indubbio, ma sapete cosa significa Restà al verde e quale sarebbe la sua origine? Siamo soliti utilizzare diverse frasi senza, tuttavia, conoscere nel dettaglio il loro significato. Scopriamo insieme tutte le curiosità sull’espressione Restà al verde, utilizzata in quasi tutta Italia.

Restà al verde, il significato dell’espressione

Restà al verde è un’espressione che viene utilizzata per indicare una situazione economica non florida, in cui scarseggiano i contanti o sono tanti i debiti da pagare.

Restà al verde, quali sono le origini dell’espressione romana?

Tante le ipotesi sull’origine del modo di dire restà al verde. In primo luogo si pensa che il verde fosse il colore del cappello dei debitori falliti che indossavano quel berretto per avvisare i cittadini della loro inaffidabilità economica.

Inoltre, il verde era il colore della fodera interna dei forzieri e delle scarselle in cui venivano raccolti i soldi, quando si vedeva il fondo significava che le monete erano belle che finite.

Poi ancora c’è chi fa risalire l’origine alle aste pubbliche tenute a Firenze dal Magistrato del Sale, durante le quali venivano utilizzate le candele di sego colorate di verde nella parte bassa: l’asta chiudeva quando la candela arrivava al verde, valeva a dire che il tempo era terminato e le persone non avevano più soldi per comprare.

Il verde fa riferimento anche ai poveri che non avevano più soldi per comprare da mangiare. Si trattava di un’usanza medievale di alcuni locali in cui veniva accesa la lanterna verde quando era pronto il cibo da offrire ai cosiddetti “vergognosi”, coloro che avevano perso tutto nel corso della loro vita.

Infine, immancabile è l’origine “patriottica”. Alcuni ritengono che Restà al verde rimandi alla bandiera italiana consumata nel corso della battaglia.

