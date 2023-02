Ufo avvistati a Roma? Ecco cosa sono gli strani oggetti luminosi apparsi in cielo

Da due giorni si parla di avvistamenti di ufo nel cielo di Roma, ma si tratta di un incredibile equivoco: gli oggetti luminosi apparsi in cielo sono i satelliti Starlink di Elon Musk.

L’avvistamento nei cieli di Roma

Lunedì sera, intorno alle ore 21, un oggetto volante non identificato inizialmente ha fatto la sua apparizione nei cieli della capitale. Ci troviamo nella zona di Monte Mario per quanto riguarda il primo avvistamento, ma la scia luminosa ha poi proseguito il suo tragitto fino ad arrivare a solcare i cieli di altri quartieri di Roma.

Le diverse segnalazioni hanno subito fatto pensare all’avvistamento di un ufo, soprattutto considerando le ultime notizie che arrivano dall’America. In questi giorni, infatti, sono stati avvistati nei cieli canadesi e statunitensi tre ufo, con crescente preoccupazione delle popolazioni e dei governi americani.

I satelliti Starlink

La risposta più scontata, però, sembra essere anche quella giusta in questo caso. Gli oggetti luminosi avvistati a Roma sono i satelliti Starlink di Elon Musk.

Che cosa sono questi satelliti?

Starlink è la più grande copertura satellitare al mondo, che garantisce la connessione anche nelle zone più remote del globo. Soprattutto in Italia c’è grande bisogno di questo tipo di copertura, considerando i basi dati di connessione registrati nel nostro paese. I satelliti Starlink riescono in questo compito, sfruttando una bassa orbita terrestre. Grazie a questi movimenti, spiega lo stesso Elon Musk, si riesce a garantire Internet a banda larga via satellite in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora.

E non è tutto. Probabilmente quello di lunedì sera non risulterà essere un caso isolato. Altri satelliti Starlink sono stati lanciati nelle ultime ore con le stesse finalità di quelli scambiati per ufo. Preparatevi, quindi, a nuovi avvistamenti nelle prossime ore.