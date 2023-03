Avete mai pensato di fare una gita fuori porta al Tulipark di Roma? Sta per tornare una delle esperienze più belle di sempre

Quando non si può andare in Olanda, è l’Olanda che viene da noi. A Roma torna il Tulipark tanto amato dai romani e turisti che non vedono l’ora di passeggiare lungo i campi ricchi di tulipani colorati. Infatti, nella Capitale da qualche anno viene allestito un piccolo parco in stile olandese dove è possibile raccogliere i fiori e creare il bouquet dei propri sogni.

Tulipark a Roma, dettagli e curiosità sul parco

Sta per tornare il Tulipark di Roma che darà la possibilità ai visitatori di passeggiare in un campo ricoperto da ben 900.000 coloratissimi tulipani. Nel parco saranno presenti circa 115 varietà che sono state trattate solo ed esclusivamente con acqua piovana, senza l’uso di sostanze chimiche.

L’esperienza al vivaio si basa sulla filosofia u-Pick che consiste nella raccolta dei tulipani, scegliendo tra tutte le varietà disponibili in campo. Una volta scelti, i fiori saranno incartati mentre i bulbi saranno dati in beneficenza.

Ogni visita deve avvenire nel totale rispetto della natura: è vietato, infatti, calpestare i fiori, abbandonare i tulipani raccolti e lasciare rifiuti lungo il percorso. Gli animali possono entrare solo se al ginzaglio, se i cani sono si grossa taglia è obbligatoria la museruola. Inoltre, i loro proprietari devono portare con sé i sacchettini per raccogliere gli escrementi.

Ma dove si trova il Tulipark a Roma? Nei pressi di via dei Gordiani 73. Sul sito ufficiale potrete trovare tutte le info necessarie sui costi, sconti famiglia e prenotazione della visita. Le recensioni di chi ha avuto la possibilità di andare sono tutte positive, si tratta di un’esperienza diversa che accomuna tante persone, grandi e piccoli amanti della natura e dell’Olanda che nonostante la lontananza, può diventare la meta più vicina a noi.

FOTO: SHUTTERSTOCK