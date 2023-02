Una piccola Provenza spunta nella Capitale: si potrà fare l’aperitivo circondati dalla lavanda

A Roma è in arrivo una novità per l'estate 2023: sarà possibile fare un aperitivo tra i fiori di lavanda: dove e quando

Avete mai pensato di passeggiare in un campo di lavanda nel cuore di Roma? Dall’estate 2023, sarà possibile grazie ad un’iniziativa da parte di Francesca De Iuliis, pronta ad accogliere tante persone nel suo lavandeto.

Roma e lavandeto, tutti i dettagli sul nuovo progetto

L’imprenditrice agricola Francesca De Iuliis ha ideato un progetto che consiste nel realizzare un campo di lavanda sul terreno lasciato dal papà scomparso. L’area si trova a 5 km dall’uscita 24 del GRA ed è ampia circa 12mila mq.

Tra i fiori di lavanda sarà possibile fare aperitivi, yoga, pilates e servizi fotografici. L’idea, così ha rivelato a Secret Roma la diretta interessata, è quella di creare una piccola Provenza nella città eterna. Non è stata decisa una data ufficiale per l’apertura, ma ci sono buone probabilità che il lavandeto sarà accessibile a partire dal giugno. Il primo appuntamento sarà la festa della lavanda e sarà possibile entrarvi versando un contributo. E non è tutti, i partecipanti troveranno camioncini di street food e un’area baby.

Inoltre, non mancheranno attività di laboratorio per grandi e piccoli. Ci sarà, poi, un altro campo sarà presente un altro tipo di lavanda, dal colore bianco o rosa. Il campo sarà aperto durante tutta la fioritura della lavanda, giugno e luglio. In un secondo momento, la lavanda sarà raccolta per produrre olio essenziale. Da marzo, invece, sarà attivo anche un e-commerce per acquistare candele, oli essenziali e altri prodotti realizzati dall’azienda agricola.

L’imprenditrice è nata e cresciuta in una famiglia di agricoltori e dopo la formazione, nel 2021 ha avuto la brillante idea di sviluppare il suo progetto “viola”. Oggi, a distanza di due anni, è pronta a dare vita al lavandeto, il primo nella Capitale.

