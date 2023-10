L’edificio più alto a Roma è la Torre Eurosky in cui è possibile anche abitarci: dettagli e curiosità sul palazzo

Data la sua vastità, l’architettura romana raccoglie diversi stili e in ogni angolo della città è possibile catapultarsi in epoche diverse, notando dettagli e particolari di vario genere. Il quartiere dell’Eur è la zona moderna della città ed è proprio da quelle parti che vi è il palazzo abitabile più alto di Roma: la torre Eurosky.

Vivere lì, tuttavia, diventa un’impresa dato il prezzo di un appartamento. Scopriamo insieme qualche curiosità al riguardo.

Torre Eurosky Roma, dov’è e quanto è alto l’edificio?

La Torre Eurosky è un grattacielo, considerato uno dei più alti d’Italia. Situato nella zona residenziale confinante con l’EUR, il progetto è stato realizzato dall’architetto Franco Purini che si è ispirato alle torri medioevali della città, come la Torre delle Milizie.

I materiali utilizzati per la costruzione sono il calcestruzzo e l‘acciaio rivestiti in granito lamellare, le facciate scandite dalle bucature regolari dei balconi costituiscono il palazzo che si articola in due prismi verticali, ognuno con due blocchi di scale e di ascensori, collegati da ponti con al loro interno alcuni degli impianti tecnici. All’esterno vi è una parete di pannelli fotovoltaici e un’antenna per le telecomunicazioni.

Il grattacielo è alto complessivamente 120 metri, suddiviso in 28 piani e 5 piani “tecnici”. Il progetto delle strutture è della SBG&Partners S.p.a. di Roma che ha investito circa 100 milioni di euro.

Un’altra torre accanto alla Eurosky è la Europarco, alta 120 metri. Il lavoro di entrambe è stato completato nel 2012.

Torre Eurosky Roma, quanto costa un appartamento lì?

Sono tante le persone che sognano di vivere in un grattacielo soprattutto chi è cresciuto a pane e serie tv americane dove la maggior parte dei protagonisti possedeva un appartamento ai piani alti.

Ma quanto costa viverci? Il 25% in più rispetto ai piani bassi. E’ questo l’ultimo dato emerso dalle ricerche e studi di esperti. Dunque, non è da meno una casa all’interno della Torre Eurosky di Roma con appartamenti che vanno dai 4200 ai 6600 euro al metro quadro.

FOTO: SHUTTERSTOCK