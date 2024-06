A Roma è in arrivo il Tim Summer Hits 2024, l’evento musicale che promette di accendere l’estate: scopri la scaletta delle 4 serate.

A Roma è in arrivo il Tim Summer Hits 2024, l’evento musicale che promette di accendere l’estate. La kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu – che sarà trasmessa anche su Rai Uno e Radio Due – andrà in scena in Piazza del Popolo e si presenta come l’evento antipasto della calda stagione estiva di quest’anno, grazie a tantissimi artisti che si presenteranno sul palco per ben quattro serate, cantando le nuove hit o i loro grandi classici! L’appuntamento, a ingresso completamente gratuito, è previsto dall’11 al 14 giugno. Ma chi salirà sul palco? La scaletta del Tim Summer Hits 2024 è già ufficiale: non ci resta che andare a scoprirla insieme!

Tim Summer Hits 2024: la scaletta ufficiale

Andiamo con ordine e vediamo la scaletta del Tim Summer Hits 2024.

Martedì 11 giugno saliranno sul palco: Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e The Kolors.

Mercoledì 12 giugno toccherà a: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso e Tony Effe. Carlo Conti ha già rivelato che Raf canterà “Self Control”, che quest’anno compie 40 anni.

Giovedì 13 giugno si esibiranno: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain e Tony Effe.

Venerdì 14 giugno sono previste le esibizioni di: Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La Rappresentante di Lista, La Sad, Mr. Rain, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Sarah e Umberto Tozzi.

Le quattro serate saranno poi trasmesse in tv a partire da venerdì 28 giugno e poi: domenica 7, venerdì 12 luglio e venerdì 19 luglio.

