Dove vedere gli Europei di calcio a Roma? Ecco una serie di posti in cui saranno messi dei maxischermi gratuiti

Stanno per iniziare gli Europei 2024 con la partecipazione di 24 squadre, divise in 6 gironi da quattro squadre ciascuno. Dal 14 giugno al 14 luglio, in tutti gli stadi della Germania scenderanno in campo i giocatori con la propria maglia. Lì e da casa milioni di spettatori non perderanno occasione di seguire le partite che saranno trasmesse sui principali canali televisivi e non solo. Nella grandi e piccole città, infatti, saranno allestiti dei maxischermi gratuiti: ecco dove saranno messi a Roma.

Europei maxischermi a Roma: dove trovarli

In occasione degli Europei a Roma saranno installati dei maxischermi sia all’aperto che al chiuso:

nelle sedi del Cinema in piazza del Parco della Cervelletta e di Monte Ciocci e Notti di cinema a Piazza Vittorio e di Arena Cinevillage Monteverde.

e In zona Appio Latino le serate musicali del Villa Lazzaroni Summer Festival 2024 lasceranno spazio alle prime tre partite degli Azzurri.

le serate musicali del Villa Lazzaroni Summer Festival 2024 lasceranno spazio alle prime tre partite degli Azzurri. I pub del centro storico della capitale (Nag’s Head, Abbey Theatre, Trinity College).

Da Cugino al The Hoxton si potranno vedere tutte le partite degli europei con menu a tema e birra artigianale Baladin.

si potranno vedere tutte le partite degli europei con menu a tema e birra artigianale Baladin. All’interno della rassegna di Testaccio Estate è stato allestito Euro Village 2024, presso la Città dell’Altra Economia, dove sarà messo un maxi schermo con la pizza di Pizzeria Elementare, la cucina di Osteria Gradma e birra a volontà (ingresso libero dalle 18.30).

è stato allestito presso la Città dell’Altra Economia, dove sarà messo un maxi schermo con la pizza di Pizzeria Elementare, la cucina di Osteria Gradma e birra a volontà (ingresso libero dalle 18.30). Via Ostiense all’Angeli rock, il risto-pub e cocktail bar affacciato sulla splendida Basilica di San Paolo fuori le mura.

Pigneto al giardino di Rosti o al Monk.

al giardino di Rosti o al Monk. L’Eur Social Park .

. Mediterraneo al Maxxi, sede 2024 di House of Peroni .

. Talenti Village.

Sessantotto Village.

Le partite dell’Italia

Le partite dell’Italia per gli Europei 2024 sono previste per il 15 giugno 2024 con Italia – Albania (Dortmund, 21:00); 20 giugno 2024 con Spagna – Italia (Gelsenkirchen, 21:00); 24 giugno con Croazia –Italia (Lipsia, 21:00).

FOTO: SHUTTERSTOCK