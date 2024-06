In attesa delle elezioni a Roma eccome rinnovare la tessera elettorale o cosa fare quando viene smarrita: tutti i dettagli

L’8 e il 9 giugno l’Italia andrà a votare per le elezioni europee. Qualcuno ha già tirato fuori la tessera elettorale e c’è chi, invece, deve rinnovarla. Cosa fare? Ecco cosa bisogna sapere sull’argomento così da essere preparati e non avere brutte sorprese.

Roma, come rinnovare la tessera elettorale

A Roma chiunque dovesse rinnovare la tessera elettorale può richiederla in qualsiasi municipio, a prescindere da dove abita o lavora. Si consiglia di contattare la sede in cui si vuole andare per conoscere orari e dettagli.

La domanda può essere fatta sia dalla persona interessata o da un familiare convivente che possiede la delega.

In quali casi si deve richiedere

La tessera elettorale deve essere richiesta in determinati casi:

quando non è più utilizzabile per esaurimento spazi relativi alla certificazione voto e se è deteriorata, è necessario esibire la vecchia tessera così da controllarne il suo stato.

se la tessera è stata persa o rubata, nel caso di smarrimento si può richiedere il duplicato, previa autocertificazione prodotta dal sistema di gestione informatico delle tessere elettorali e senza +che ci sia la denuncia all’autorità competente. Essa può avvenire direttamente allo sportello. Se la tessera elettorale è invece stata rubata, è necessario presentare la copia della denuncia resa all’autorità competente o allo sportello municipale. Poi sarà consegnato un duplicato.

Cosa fare se cambia la sezione elettorale

Quando cambia la sezione elettorale sarà l’ufficio stesso a dare gli aggiornamenti consoni ai diretti interessati, inviando per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell’apposito spazio. Se l’elettore non riceve nulla presso il suo domicilio può ritirarlo in sede presentando un documento di riconoscimento.

E’ bene richiedere le informazioni necessarie prima del giorno delle elezioni così da avere tutto sotto controllo e poter votare.

FOTO: SHUTTERSTOCK