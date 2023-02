Stelle cadenti il 22 e il 23 Febbraio, ecco i 4 posti più belli da dove vederle a Roma

Quali sono i posti più belli per vedere le stelle a Roma? Ecco tutti i dettagli al riguardo: 22 e 23 febbraio previste stelle cadenti

Non è di certo la notte di San Lorenzo ma per il 22 e il 23 febbraio 2023 è previsto uno spettacolo unico in cielo che lascerà tutti senza parole. Ecco quali sono i luoghi migliori per vedere le stelle cadenti a Roma.

Stelle cadenti a Roma, luoghi e dettagli sul fenomeno naturale

Secondo quanto riportano gli esperti di astronomia, il 22 febbraio 2023 apparirà nel firmamento il triangolo celeste Luna-Giove-Venere. Si tratta di un vero e proprio spettacolo che sarà visibile a occhio nudo dato che sarà circondato da stelle cadenti, le delta Leonidi.

La Luna nuova è stata avvistata il 20 febbraio; il terzetto di astri, invece, potrà essere osservato al crepuscolo serale di questa sera, 22 febbraio, sull’orizzonte occidentale. I due pianeti si troveranno nella costellazione dei Pesci, mentre la Luna apparirà in un breve sconfinamento nella Balena, secondo il calendario sarà visibile oggi alle 19.00 circa.

A quanto pare la notte migliore per ammirare tale spettacolo sarà quella successiva al triangolo celeste Luna-Venere-Giove, vale a dire tra il 23 e il 24 febbraio. Inoltre, se il tempo lo permette, è possibile godere di stelle cadenti anche nelle notti precedenti.

Dunque, prendetevi una pausa e ammirate così tanta meraviglia. Dove? A Roma i luoghi preferiti dai romani sono:

Gianicolo: posto romantico, meta di migliaia di cittadini e turisti;

Zodiaco: un luogo in cui le coppie da non possono fare a meno di andare. Si trova a Monte Mario, nei pressi dell’Osservatorio Astronomico della città;

Parco degli Acquedotti: immerso nel verde tra le rovine dell’antico acquedotto romano, il parco degli Acquedotti di Roma è un luogo bucolico dove godere in totale tranquillità lo spettacolo celeste;

Pincio: uno dei luoghi più famosi della città eterna.

