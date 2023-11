Alla stazione Termini per le feste è aperto un negozio di Natale dove poter trovare dolcetti, palle e tanto altro: cosa sapere al riguardo

Uno dei periodi più belli dell’anno è alle porte e sono tanti coloro che hanno fatto già l’albero nelle proprie case e chi, invece, sta preparando tutto il necessario per rendere la propria abitazione ancora più accogliente per le feste. Alla stazione Termini è stato aperto un negozio di Natale che chiuderà a metà febbraio, si tratta, quindi, di uno store temporaneo. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Stazione Termini negozio di Natale, aperto un pop up store

Si chiama Il mondo di Laura ed è il nuovo punto vendita situato alla Stazione Termini, nato in collaborazione con Grandi Stazioni, dove è possibile trovare tanti oggetti natalizi e dolci di Natale, dalle classiche casette tridimensionali al Jinger l’omino di zenzero, poi ancora il babbo Natale Nick, il pupazzo di neve Snow e il simpatico Grinch. Non mancano i biscotti con la scritta Merry Christmas. Inoltre, i clienti potranno personalizzare i dolci in vendita nella forma e colore.

Nel negozio di natale si possono trovare anche altri prodotti come una selezione di tè firmata Mondo di Laura, palle decorate, palle di vetro, centri tavola e alberi in 3d.

Negozio di Natale alla Stazione Termini, la selezione di biscotti

Nel punto vendita chiamato il Mondo di Laura non si trovano soltanto dolci natalizi ma anche biscotti suddivisi per ingredienti, nello specifico sono otto i tipi:

Pepy-Ta, realizzato con pezzi di cioccolato, cacao e sale rosa dell’Himalaya.

Ghilty, il biscotto al cacao profumato con scorza d’arancio, pezzi di cioccolato fondente e arancia candita.

Giuly Cookie, il biscotto friabile ispirato alla ricetta della zia Giuliana, fatto con vaniglia e pezzi di cioccolato fondente.

Raggi di sole, friabile biscotto ai fiocchi d’avena, addolcito da puro miele italiano, uvetta sesamo.

Teddy Berry, croccante biscotto ai fiocchi d’avena profumato con scorza di limone e mirtilli rossi

Miss cioccolatissima preparati con mandorle tritate e whisky aromatizzato al caffè.

Green Lady, friabile biscotto integrale con pistacchi, aromatizzato da puro miele italiano e zenzero.

Candy Spice, croccante biscotto alla cannella, addolcito da zucchero di canna.

Il mondo di Laura, orari

A partire dal 15 novembre, lo store è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00

FOTO: credits @PassionFruitHub