Panettoni artigianali Roma: dove comprarli

Come ogni Natale che si rispetti, è il Panettone a farla da padrone e prendersi quei 15 minuti che gli spettano di diritto, nonostante i consensi pressoché unanimi che anche il più delicato Pandoro ottiene generalmente.

Ma la parola d’ordine, quest’anno, è ‘Artigianalità‘: materie prime di primissima scelta, lievitazione naturale, attenzione spasmodica alla preparazione e lunga conservazione anche dopo che la Befana se le è portate via.

Anche in questo caso, come per il tiramisù, le sperimentazioni sono molteplici e ovviamente tutte buonissime, ma a Roma chi si distingue per la presentazione di Panettoni fatti a regola d’arte?

Per Natale 2020, nella Pasticceria Cantiani si lavora senza sosta. Le tipologie di panettone in vendita dalla Pasticceria Cantiani sono quattro: Panettone “come una volta”, Panettone fragoline di bosco e cioccolato bianco, Panettone chicco sano amarene e cioccolato fondente e Panettone ai 5 cioccolati.

E da viziosi quali siamo, non potevamo che decidere di assaggiare proprio quest’ultimo. Intanto, perché ci ha incuriosito la storia: la ricetta di questo dolce natalizio è stata ritrovata nel magazzino del locale e potrebbe risalire agli anni 40. Grazie alla lungimiranza dei discendenti del Fondatore che la formulò, è stata rielaborata con l’aiuto di esperti lievitisti e tecnici dello storico Molino dalla Giovanna. Scopri di più, clicca qui

Tra le migliori pasticcerie di Roma per i panettoni di Natale troviamo la pasticceria De Santis Santa Croce, a due passi dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (zona Esquilino). Qui potrete acquistare un tradizionale panettone o pandoro artigianale, fatto a mano e come vuole la ricetta tradizionale, grazie all’eredità dei 100 anni di storia nella pasticceria di De Santis Santa Croce. Qualità superiore, grazie alle materie prime selezionate con cura, una lunga lievitazione naturale e una lavorazione continua dell’impasto, ogni 6 ore, per esprimere al meglio la sua sofficità. Ma anche un prezzo speciale e un packaging elegante e ricercato, che lo rendono un’elegante idea regalo. Qui ulteriori dettagli sul panettone della pasticceria De Santis Santa Croce.

Il Panificio Nazzareno a Ponte Milvio è un vero must per chi voglia acquistare il panettone artigianale più buono in città. A riprova dell’eccellenza della qualità dei prodotti realizzati, lo scorso anno il Panificio Nazzareno ha partecipato per la seconda volta alla più grande manifestazione di panettoni in Italia, Re Panettone Milano. Qui potrete inoltre acquistare il Panettone fresco artigianale al 100% fatto con solo lievito madre, realizzato secondo la ricetta ed i consigli dell’amico Maestro Piergiorgio Giorilli. Scopri di più, clicca qui

Per chi vive o si trova in zona Garbatella, vi segnaliamo la pasticceria La Fornarina: per chi si ferma davanti al locale di Luciana sarà difficile è resistere ai buonissimi panettoni rigorosamente artigianali. Come tutto il resto, d’altronde. Le alternative golose de La Fornarina non mancano. Il comparto pasticceria è ben assortito e propone diversi dolci, dai mignon assortiti ai maritozzi. Ad arricchire l’offerta dei prodotti dolciari, durante i periodi di festa vengono proposti anche i dolci tipici come il Pandoro. E a Natale non può mancare il re della tavola, il panettone. Ecco gli ingredienti speciali e la nostra recensione gastronomica sulle tante varietà artigianali del panettone de La Fornarina

La pasticceria Nero Vaniglia situata a Roma, nel popolare quartiere della Garbatella, ha tante specialità natalizie da offrire ai propri clienti tra queste il panettone occupa certamente un posto speciale. Ingredienti tutti naturali e le sapienti mani pasticcere di Giorgia Grillo permettono di realizzare panettoni artigianali a cui è impossibile resistere. Delle cinque varianti dolci disponibili nella pasticceria,abbiamo deciso di provare il panettone classico e quello golosissimo con cioccolato e albicocche. Scopri la nostra recensione gastronomica e come far arrivare direttamente a casa tua il panettone artigianale di Nero Vaniglia.

Un luogo magico, che a dicembre diventa un punto obbligato dello shopping natalizio è Le Levain, boulangerie-pasticceria tutta da scoprire tra i vicoli di Trastevere. Se già è difficile resistere di fronte alle invitanti composizioni di paste e creme che prendono forma nel laboratorio del pasticcere-artista Giuseppe Solfrizzi, provate a non cedere davanti a uno dei suoi Panettoni. Scopri gli ingredienti speciali del panettone Le Levain che lo rendono un prodotto natalizio rigorosamente artigianale e rispettoso della tradizione classica. Leggi qui

Il Panettone, si sa, è nato nel Nord Italia, ma la cura e la selezione degli ingredienti, la maestria nelle lavorazioni e l’eccellenza delle materie prime del Sud non si battono!

Ecco perché la linea artigianale di Purosud è così golosa: il doppio impasto, la lunga lievitazione e la grande esperienza dei suoi pasticceri regalano ai panettoni e agli altri prodotti della linea artigianale natalizia di Purosud una meravigliosa sofficità. Puro Sud vi attende nelle due sedi due sedi, una a Roma Tiburtina e l’altra a Roma Prati >> Scopri di più, clicca qui!

Scendiamo di un gradino e troviamo l’Antico Forno Roscioli, (Via dei Chiavari 34), che propone quello al cioccolato a circa 20 €.

Il sig. Pierluigi utilizza diversi tipi di cioccolato – valrhona, equatoriale e voire – ma aggiunge anche un pizzico di creatività al panettone che, a suo dire, gli riesce meglio: mette nella preparazione delle pere candite e non utilizza mai aromi naturali. Il profumo intenso deriva così dal cioccolato e dalla lievitazione.

Senza dubbio, un posto nella classifica spetta alla Pasticceria Gruè, in Viale Regina Margherita, 95 – Roma, che realizza vere e proprie opere d’arte tutte da gustare. Capolavori prelibati che nel periodo natalizio diventano ancor più invitanti. L’offerta di panettoni della pasticceria Grué è davvero variegata. Oltre a quello classico, ci si può perdere tra le tentazioni delle altre golose versioni, come il Gianduioso, premiato come miglior panettone al cioccolato al “Panettone secondo Caracciolo”. Ecco gli ingredienti speciali del panettone Gruè e i dettagli su prezzi e specialità

Come non citare anche le Sorelle Giordano? Una gestione tutta al femminile per questo accogliente locale che racconta la storia di una famiglia attraverso ciò che di meglio propone la variegata gastronomia tipica romana. Dalla colazione alla cena passando per una dolce pausa a metà giornata, in questo angolo della Tuscolana, i clienti trovano tutto ciò di cui hanno bisogno per ricaricarsi e soddisfare il palato. E durante le festività natalizie, la già variegata offerta – composta da pietanza salate e prodotti da pasticceria – si arricchisce con l’arrivo del lievitato di Natale per eccellenza. Che siate legati alla tradizione o vogliate sperimentare nuove combinazioni di gusto, qui troverete sempre prodotti di alta qualità. Si va dal panettone classico, morbido e profumato, alle golose versioni con pere e cioccolato, fichi e noci e alla sorprendente variante dolce-salata arricchita con pere e Parmigiano Reggiano. Scopri di qui, clicca qui!