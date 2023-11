Trame di Luce è tornato all’Orto botanico di Roma con uno spettacolo senza precedenti: tutti i dettagli sull’evento

Il 16 novembre 2023 ha avuto luogo l’inaugurazione dell’evento Trame di Luce all’Orto Botanico di Roma. Il percorso immersivo negli storici giardini di Trastevere aprirà al pubblico oggi 17 novembre fino al 7 gennaio 2024.

Lasciatevi trasportare da uno scenario fiabesco, da un filo conduttore che vi guiderà dall’inizio alla fine fino tra il giardino giapponese, alla tana degli gnomi e radici di alberi diversi intrecciate da una luce infinita.

Trame di Luce a Roma, com’è nato il progetto

Trame di Luce è un percorso studiato e curato nei minimi dettagli dalla direzione artistica di IMG e Be.it. Sono tanti i professionisti che vi hanno lavorato come LAC-Light Art Collection, gruppo olandese noto per la grande collezione di opere di Light Art al mondo. All’Orto Botanico di Roma, ritroviamo Le Grandi Menti, ‘Talking Heads’ dell’artista ungherese Viktor Vicsek, due maestose teste illuminate, una davanti all’altra che simboleggiano il Sapere, tra presente e passato, il rapporto tra la natura e la conoscenza.

Poi ancora Rizhome, di Tom and Lien Dekyvere che consiste in un insieme di segmenti illuminati come simbolo di connessioni umane, online e offline, in balia della vita.

LEGGI ANCHE:–Trastevere, due chiostri incantevoli ‘nascosti’ in un luogo inaspettato: varcata la soglia resterai a bocca aperta

E’ presente poi la parte delle installazioni multimediale con un’accurata animazione in 3D come la nascita dell’albero della vita immerso tra i maestosi alberi dell’Orto Botanico.

Simone Puzzolo, fondatore di SP Progetti Speciali e artista poliedrico ed eclettico, ha curato la parte delle installazioni con effetti speciali come Earth, una riproduzione del pianeta Terra che tende a fare riflettere sulla bellezza infinita e unica della posto in cui abitiamo e di cui non ci rendiamo conto.

La musica rende il percorso ancora più intimo ed è l’elemento essenziale dell’esperienza immersiva. Ha lavorato alla colonna sonora il pianista compositore di fama internazionale Alberto Bof.

Trame di Luce Roma, quanto costa il biglietto per entrare?

Il costo del biglietto parte dai €13, varia a seconda del giorno della settimana. Qualora si scegliesse di prendere il biglietto open, il prezzo arriva a 28 euro per gli adulti e 24 euro per i bambini. Si tratta di un ticket attraverso cui non bisognerà scegliere giorno e ora in fase di acquisto.

FOTO: credits @FUNWEEK