Un piatto che parla della tradizione romana, che coniuga l’amatriciana e la carbonara in un’unica forchettata: gli spaghetti alla botticella

Siete indecisi se farvi un bel piatto di amatriciana o una semplice ma gustosa carbonara? Gli spaghetti alla botticella sono il giusto compromesso per chi non vuole rinunciare al sapore unico di entrambe!

Shutterstock – Immagine a solo scopo rappresentativo

In questa ricetta, infatti, si trovano tutti gli ingredienti per realizzare le paste che più rappresentano la tradizione laziale.

Leggi anche: — Pasta alla Amatriciana, il trucco per il soffritto che in pochi sanno

Dal pecorino, al guanciale, ai tuorli d’uovo, gli spaghetti alla botticella sono perfetti per coniugare i gusti di più persone. Un piatto perfetto per le feste insomma!

Spaghetti alla botticella: preparazione e ingredienti

Ingredienti per due persone:

200 g di spaghettoni o altra pasta lunga

2 tuorli d’uovo

1 spicchietto d’aglio

70 g di guanciale

15 pomodorini pachino (va bene anche la salsa di pomodoro o i pelati)

pecorino romano grattugiato q.b

olio extra vergine di oliva q.b

sale e pepe q.b

Preparazione

Per realizzare gli spaghetti alla botticella, iniziate mettendo a bollire una pentola d’acqua. Quando inizia a bollire, cuocetevi gli spaghetti. A parte, tagliate il guanciale in fette di un centimetro e fatelo rosolare in una padella calda fino a renderlo croccante, utilizzando il suo grasso. Rimuovete il guanciale e, nello stesso grasso, soffriggete uno spicchio d’aglio (aggiungendo olio se necessario) e poi versate la salsa di pomodoro o i pomodorini. Lasciate sobbollire il sugo per circa 15 minuti.

Shutterstock

Quando l’acqua bolle, salate e cuocete gli spaghetti. Poco prima del termine della cottura, scolate la pasta mantenendo un po’ d’acqua di cottura da parte. Unite gli spaghetti al sugo, mescolando per insaporirli. Quindi, spegnete il fuoco, aggiungete i tuorli e amalgamate bene per evitare che l’uovo si rapprenda come una frittata. In questo modo, avrete ottenuto il perfetto mix dei sapori tipici della carbonara e dell’amatriciana.

Buon appetito!