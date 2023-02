Lo skate park con vista più bella al mondo si trova a Roma: ecco dove

E' stato inaugurato a Roma un nuovo skate park che sta avendo molto successo: tutti i dettagli sull'attrattiva della Capitale

Dopo il successo dell’Eur, è stato inaugurato un nuovo skate park a Roma con una vista pazzesca che lascia a bocca aperta chiunque passi da quelle parti. La zona in questione è Colle Oppio e sono tanti i romani e i turisti che non hanno perso occasione di trascorrervi un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Skate park a Roma: tutti i dettagli sulla nuova attrattiva

Lo skate park a Colle Oppio è stato ideato per essere realizzato in un’area degradata, dove fino a qualche mese fa era presente una struttura vandalizzata e transennata. Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione cittadina e dalla federazione sport rotellistici e da Sport e salute, infine dalla società del Coni a cui è stata affidata anche la gestione.

Fino a qualche anno fa, quando si parlava di iniziative del genere, veniva trascurato un aspetto molto importante e cioè la sorveglianza dell’area in questione. Oggi, invece è fondamentale, infatti, a Roma Capitale sta a cuore la manutenzione e la sicurezza che sono state accordate a Sport e Salute.

L’assessore capitolino Alessandro Onorato ha spiegato al New York Times che si tratta di un progetto ampio che andrà piano piano a prendere forma e quindi lo skate park è soltanto un punto di partenza. Infatti, il progetto targato Coni e Servizi e Roma Capitale, prevede anche un playground da basket, un campo da calcetto e da pallavolo, oltre ad un’area per il fitness all’aperto. L’obiettivo è proprio quello di trasformate un luogo degradato in un nuovo attrattore turistico. “Vogliamo comunicare al mondo un’immagine più contemporanea di questa città” ha affermato Onorato e per il momento sembra che l’amministrazione sia sulla strada giusta.

Da poco prima di Natale, periodo in cui è avvenuta la sua apertura, sono tanti i ragazzi, bambini e adulti che non hanno potuto fare a meno di trascorrere del tempo da quelle parti. Che sia solo l’inizio di un’importante avventura per Roma!

